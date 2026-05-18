Neymar al Mundial; Carlo Ancelotti lo incluye en la lista final de Brasil
Neymar lidera la lista oficial de Brasil para el Mundial 2026! Descubre la convocatoria de Ancelotti, sus rivales de grupo y el camino hacia la sexta estrella.
Brasil ya tiene lista definitiva para el Mundial 2026 y el nombre que encabeza la convocatoria es el de Neymar. La gran estrella brasileña disputará su cuarta Copa del Mundo después de superar meses complicados por lesiones y dudas sobre su estado físico. Ahora, bajo el mando de Carlo Ancelotti, Neymar volverá a liderar a la Canarinha en busca de la sexta estrella mundialista.
Neymar tendrá una nueva oportunidad en la Copa del Mundo
El delantero brasileño llega al Mundial 2026 con un contexto muy distinto al de Qatar 2022. Después de atravesar una larga recuperación tras su grave lesión de rodilla sufrida en eliminatorias, Neymar logró regresar a la actividad con Santos FC y convenció al cuerpo técnico brasileño de que todavía puede marcar diferencia al máximo nivel.
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A sus 34 años, el atacante jugará probablemente su última Copa del Mundo y buscará finalmente conquistar el único gran título que falta en su carrera.
Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026
ARQUEROS
- Alisson
- Ederson
- Weverton
DEFENSAS
- Alex Sandro
- Bremer, Danilo
- Douglas Santos
- Gabriel Margalhaes
- Ibañez
- Leo Pereira
- Marquinhos
- Wesley
MEDIOCAMPISTAS
- Bruno Guimaraes
- Casemiro
- Danilo S.
- Fabinho
- Lucas Paquetá
DELANTEROS
- Endrick
- Gabriel Martinelli
- Igor Thiago
- Luiz Henrique
- Matheus Cunha
- Neymar Jr.
- Raphinha
- Vinicius Jr.
¿Con quién jugará Brasil en el Mundial 2026?
Brasil quedó ubicado en el Grupo C del Mundial 2026 y enfrentará a:
- Marruecos
- Escocia
- Haití
La selección sudamericana parte como una de las grandes favoritas para avanzar a las rondas finales del torneo.
Brasil sueña con la sexta estrella
La expectativa alrededor de la selección brasileña vuelve a ser enorme. Con Neymar de regreso, una generación ofensiva repleta de talento y uno de los entrenadores más exitosos del mundo en el banquillo, Brasil intentará conquistar el Mundial 2026 y volver a levantar la Copa del Mundo por primera vez en 24 años.