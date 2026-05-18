Neymar al Mundial; Carlo Ancelotti lo incluye en la lista final de Brasil

Brasil ya tiene lista definitiva para el Mundial 2026 y el nombre que encabeza la convocatoria es el de Neymar. La gran estrella brasileña disputará su cuarta Copa del Mundo después de superar meses complicados por lesiones y dudas sobre su estado físico. Ahora, bajo el mando de Carlo Ancelotti, Neymar volverá a liderar a la Canarinha en busca de la sexta estrella mundialista.

Neymar / Pedro Vilela Ampliar

Neymar tendrá una nueva oportunidad en la Copa del Mundo

El delantero brasileño llega al Mundial 2026 con un contexto muy distinto al de Qatar 2022. Después de atravesar una larga recuperación tras su grave lesión de rodilla sufrida en eliminatorias, Neymar logró regresar a la actividad con Santos FC y convenció al cuerpo técnico brasileño de que todavía puede marcar diferencia al máximo nivel.

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A sus 34 años, el atacante jugará probablemente su última Copa del Mundo y buscará finalmente conquistar el único gran título que falta en su carrera.

Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

ARQUEROS

Alisson

Ederson

Weverton

DEFENSAS

Alex Sandro

Bremer, Danilo

Douglas Santos

Gabriel Margalhaes

Ibañez

Leo Pereira

Marquinhos

Wesley

MEDIOCAMPISTAS

Bruno Guimaraes

Casemiro

Danilo S.

Fabinho

Lucas Paquetá

DELANTEROS

Endrick

Gabriel Martinelli

Igor Thiago

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Neymar Jr.

Raphinha

Vinicius Jr.

Carlo Ancelotti: "Neymar Jr. Santos to the World Cup."



All the fans started applauding and screaming... Carlo Ancelotti had to STOP his press conference because of the noise from the celebrations. pic.twitter.com/x9TpjJH3tA — Ney (@Neycromancer) May 18, 2026

¿Con quién jugará Brasil en el Mundial 2026?

Brasil quedó ubicado en el Grupo C del Mundial 2026 y enfrentará a:

Marruecos

Escocia

Haití

La selección sudamericana parte como una de las grandes favoritas para avanzar a las rondas finales del torneo.

Brasil sueña con la sexta estrella

La expectativa alrededor de la selección brasileña vuelve a ser enorme. Con Neymar de regreso, una generación ofensiva repleta de talento y uno de los entrenadores más exitosos del mundo en el banquillo, Brasil intentará conquistar el Mundial 2026 y volver a levantar la Copa del Mundo por primera vez en 24 años.