Mexicanos de la Flotilla Global Sumud acusan maltrato de Israel tras su llegada a CDMX
Autoridades de Relaciones Exteriores recibieron a los activistas mexicanos que permanecieron retenidos en Israel, señalan maltrato
“Nos dijeron que éramos terroristas nos vendaron los ojos, nos maltrataron mucho, no nos dejaron poner una chamarra, nos llevaron a una prisión de alta seguridad, nos castigaron por días sin comida”, compartió el activista mexicano de la Flotilla Global Sumud, Carlos Pérez Osorio,a su llegada a México en donde no obstante afirmó que continuarán en el activismo “Se va a intentar llegar con ayuda hasta que se rompa el asedio de Israel”.
En entrevista para W Radio afirmó “Han sido días muy largos, pero estoy bien. Espero que el mensaje haya llegado lejos, estamos fuertes y el servicio de Relaciones Exteriores ha sido excelente”.
Esta mañana, entre gritos de “no están solos”, los activistas Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán y Carlos Pérez Osorio, que participaron en la misión humanitaria de la Flotilla Global Sumud arribaron a la ciudad de México en un avión proveniente de Estambul, Tuerquía, país que acogió a los mexicanos quienes permanecieron en Israel país en donde confirman “fuimos tratados como terroristas”.
¿Cómo fue el trato de Israel a los activistas mexicanos?
Previo a la llegada de los connacionales, la coordinadora de la delegación mexicana del Global Movement to Gaza Mexico, Patricia LuÉvano, compartió con W Radio el mal trato del que fueron objeto los mexicanos que permanecieron en cautiverio, “se les negó la comida, a Ernesto Ledezma le lastimaron la espalda y hombros, les daban comida infestada de larvas y agua sucia”.
Los mexicanos, junto con otros activistas, habrían sido asaltados en altamar, detenidos y llevados a Israel, en donde sufrieron vejaciones, algunos en mayor medida, como fue el caso de la joven activista y autista, Greta Tjunberg.
SRE asistió a los seis activistas humanitarios repatriados de Israel
A su llegada los mexicanos fueron recibidos por autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de quienes agradecieron el apoyo para poder retornar a México y quienes tomaron su testimonio para trasladar la queja del trato denigrante que sufrieron a instancias internacionales.