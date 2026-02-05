¡Harry Styles rompe récord en la preventa de su tour ‘Together, Together’ en el Madison Square Garden!

El fenómeno global de Harry Styles volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más influyentes del momento, luego de que más de 11.5 millones de personas se registraran para la preventa de su próxima residencia en el Madison Square Garden, de acuerdo con Ticketmaster. La cifra marca un nuevo hito en la música internacional y confirma el enorme impacto del cantante británico en pleno 2026.

¿Por qué Harry Styles rompió récord de preventa?

Harry Styles rompió récord porque nunca antes un artista había generado un registro de preventa tan alto para un solo mercado. Ticketmaster informó que los más de 11.5 millones de registros corresponden únicamente a su residencia en Nueva York, lo que la convierte en la preventa más grande en la historia de la plataforma para un artista individual.

El interés masivo refleja no solo la expectativa por sus conciertos, sino también la conexión que Harry Styles mantiene con su público, que abarca distintas generaciones y países, incluido México, donde cuenta con una base de fans sólida y muy activa.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Harry Styles?

Hasta el momento, Harry Styles no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de su nuevo disco. Sin embargo, el récord de preventa y la residencia en el Madison Square Garden han avivado los rumores de que un nuevo material musical podría revelarse en los próximos meses.

El propio artista ha mantenido el proyecto bajo total discreción, una estrategia que ha incrementado la expectativa y la conversación en redes sociales y medios especializados.

¿Quién es Harry Styles?

Harry Styles es un cantante, compositor y actor británico, conocido inicialmente por formar parte de One Direction y posteriormente por consolidar una de las carreras solistas más exitosas de los últimos años. Su estilo musical, su imagen y su discurso lo han convertido en un referente cultural a nivel mundial.

Además de la música, Harry Styles ha destacado en el cine y la moda, rompiendo estereotipos y posicionándose como una figura clave del entretenimiento global.