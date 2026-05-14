Juan Carlos Carpio Fragoso es el nuevo director de Pemex: Perfil y trayectoria

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó a Juan Carlos Carpio Fragoso como el nuevo Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras la conclusión del periodo de Víctor Rodríguez Padilla, quien tras cumplir un compromiso de año y medio al frente de la petrolera regresará a la academia y asumirá la titularidad del Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

Ampliar

¿Qué resultados dejó la gestión de Víctor Rodríguez Padilla?

En un videomensaje por medio de redes sociales, la presidenta destacó los avances significativos logrados bajo la dirección de Rodríguez Padilla, entre ellos la reducción de la deuda financiera en aproximadamente 23 mil millones de dólares, situándola en cerca de 75 mil millones.

Además, la soberanía energética se ha impulsado por el funcionamiento a plena capacidad de la refinería Olmeca, que procesa más de 320 mil barriles diarios, y el incremento en la producción de fertilizantes y destilados de alto valor como gasolinas, diésel y turbosina.

¿Quién es Juan Carlos Carpio Fragoso?

Juan Carlos Carpio Fragoso, quien anteriormente se desempeñaba como director de finanzas de la institución, cuenta con una sólida trayectoria en la administración pública, habiendo colaborado estrechamente con la presidenta Sheinbaum y la secretaria de Energía, Luz Elena González, en el gobierno de la Ciudad de México.

Su perfil profesional y honestidad son pilares fundamentales para esta nueva etapa, aseguró Sheinbaum Pardo, donde el objetivo primordial seguirá siendo servir al pueblo de México con eficiencia y patriotismo.

El nuevo director de la petrolera reafirmó su compromiso de profundizar la transformación de la empresa, enfocándose en la autosuficiencia energética y el fortalecimiento de las capacidades operativas tanto en México como en el extranjero.

Síguenos en Google News y encuentra más información