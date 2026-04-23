Zara Larsson anuncia el disco ‘Girls Trip’ y hay dos latinas que tienen colaboración con ella; ¿Quiénes son?

Zara Larsson es una cantante de origen sueco que ha tenido una popularidad increíble en este 2025 debido a un trend de TikTok. La artista ha tenido un “revival” luego de que se pusiera de moda este 2026 la nostalgia del 2016.

Así que además de sacar su nuevo disco el año pasado, Zara no desaprovechó su popularidad y acaba de anunciar una versión extendida de ‘Midnight Sun’ con colaboraciones de puras mujeres en el pop, entre ellas, dos latinas. Así que si quieres saber más al respecto, te contamos todos los detalles.

¿Quiénes son las dos colaboraciones de latinas con Zara Larsson?

Como mencionamos anteriormente, Zara Larsson ha anunciado una versión extendida de su disco original ‘Midnight Sun’, por lo que este se llamará ‘Midnight Sun: Girls Trip’.

El concepto detrás del álbum gira en torno a la libertad, la energía del verano y una identidad más personal de la artista. Apostando por el pop electrónico, dance pop y hasta brit pop, Zara Larsson decidió que todas las colaboraciones fueran con mujeres, forma de impulsar el talento femenino en la industria, por lo que los nombres de las dos latinas que aparecerán en su disco son:

Emilia Mernes

Shakira

Entre otras famosas estarán:

Pinkpantheress

Tyla

Malibu

Madison Beer

Mx - Zara Larsson disco 'Girls Trip' en colaboración con Shakira y Emilia Ampliar

¿Cuándo sale su disco?

Más que un disco totalmente nuevo, este proyecto representa una cara distinta de su álbum original, apostando por colaboraciones estratégicas y una narrativa más colectiva, lo que lo convierte en uno de los lanzamientos pop más esperados del 2026. Así que ‘Girls Trip’ sale a la luz el próximo 1 de mayo del mismo año.

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¿Quién es Zara Larsson?

Zara Larsson es una cantante y compositora originaria de Suecia, conocida por sus canciones como ‘Lush Life’, ‘Never Forget you’ o ‘Symphony’. Estos éxitos la posicionaron como una de las voces más importantes de su generación, destacada por su energía en el escenario, letras pegajosas y una imagen fuerte y segura.