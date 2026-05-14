Didier Deschamps revela la prelista de convocados de la Selección de Francia para el Mundial 2026 / Franco Arland - UEFA

La Selección de Francia dio a conocer su lista de convocados rumbo al Mundial 2026 este jueves 14 de mayo de 2026, con figuras como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. El técnico Didier Deschamps definió una base competitiva de cara al torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, donde Francia parte como una de las favoritas.

Didier Deschamps / Hector Vivas - FIFA Ampliar

¿Qué anunció Francia en su lista de convocados para el Mundial 2026?

La Federación Francesa de Fútbol presentó su convocatoria oficial para el Mundial 2026, donde se mantiene el bloque principal que ha dominado el fútbol europeo en los últimos años. Didier Deschamps apostó por continuidad, experiencia y talento joven en una plantilla equilibrada.

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El objetivo es claro: competir por el título mundial con una generación que ya sabe lo que es llegar a finales y semifinales en torneos recientes. Francia mantiene una estructura sólida en todas sus líneas y llega con una de las plantillas más profundas del torneo.

Con esta base, Francia combina velocidad, potencia física y creatividad en ataque, además de una defensa que ya ha demostrado solidez en torneos internacionales.

¿Cómo llega Francia al Mundial 2026?

Francia llega como una de las selecciones más completas del mundo. Su rendimiento en los últimos ciclos mundialistas la coloca entre las favoritas naturales al título.

La profundidad de plantilla es uno de sus mayores argumentos: puede rotar sin perder nivel competitivo, algo clave en un torneo largo como el Mundial ampliado a 48 selecciones.

Además, muchos de sus jugadores llegan en plena madurez futbolística, con experiencia en Champions League y torneos internacionales.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Próximos pasos de Francia rumbo al Mundial 2026

La Selección de Francia continuará su preparación con partidos amistosos de alto nivel antes del inicio del Mundial 2026. Didier Deschamps utilizará estos encuentros para definir la alineación titular y ajustar variantes tácticas.

¿Quiénes son los convocados de Francia para el Mundial 2026?

Esta es la lista de jugadores convocados por Francia para la Copa del Mundo 2026:

Porteros

Mike Maignan

Robin Risser

Brice Samba

Defensas

Lucas Digne

Malo Gusto

Lucas Hernández

Theo Hernández

Jules Koundé

Ibrahima Konaté

William Saliba

Maxence Lacroix

Dayot Upamecano

Mediocampistas

Warren Zaïre-Emery

N’Golo Kanté

Manu Koné

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni

Delanteros