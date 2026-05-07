Shakira confirma “Dai Dai” como himno oficial del 2026 FIFA World Cup: fecha de estreno y colaboración

Shakira anunció este jueves 7 de mayo que “Dai Dai” será la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, en colaboración con el músico nigeriano Burna Boy. El anuncio llegó mediante un breve video publicado en sus redes sociales, grabado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde la barranquillera aparece con camiseta amarilla y pantalón azul, rodeada de bailarinas y balones.

Shakira / Buda Mendes Ampliar

¿Cuándo se estrena “Dai Dai” de Shakira?

“Desde el estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14 de mayo", escribió la colombiana en Instagram. La fecha de lanzamiento completo es el próximo miércoles, apenas una semana antes de que arranque el torneo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Álbum Panini virtual Mundial 2026: cómo descargarlo, conseguir sobres gratis y cambiar figuritas

¿Quién es Burna Boy, el colaborador de Shakira en el himno mundialista?

Burna Boy es un músico nigeriano considerado una de las figuras más influyentes de la música africana a nivel mundial. Su presencia en el tema no es casualidad: el Mundial 2026 busca un sonido que conecte con la audiencia global, y el afrobeats de Burna Boy le da al himno una dimensión intercontinental que encaja con la magnitud del torneo.

Esta será la cuarta canción de Shakira para un Mundial. Ya había marcado la historia con “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010, considerada una de las canciones mundialistas más exitosas de todos los tiempos, y también participó en Brasil 2014 con “La La La”. Pocos artistas en el mundo pueden presumir ese palmarés dentro de la Copa del Mundo.

¿Por qué había confusión sobre cuál era el himno oficial del Mundial 2026?

La FIFA apostó por un formato distinto al de otros Mundiales: en lugar de lanzar un solo tema desde el inicio, presentó varias canciones como parte del álbum musical del torneo. Entre ellas están “Lighter” de Carín León y Jelly Roll, “Por Ella” de Belinda con Los Ángeles Azules, y “Echo” de Daddy Yankee y Shenseea.

Todos esos sencillos forman parte del soundtrack del Mundial, pero “Dai Dai” será el himno central de la competencia organizada por FIFA. La confusión en redes era total hasta que Shakira lo aclaró directamente desde el Maracaná.

'Dai Dai'.



La canción oficial del Mundial es de Shakira; ¿les gusta?pic.twitter.com/O6ShTlvBiX — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 7, 2026

¿Qué sigue?