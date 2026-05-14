Colombia prelista Mundial 2026: Kevin Mier, Camilo Vargas y 3 jugadores más de la Liga MX en la convocatoria de 55 / Gabriel Aponte

La Selección de Colombia dio a conocer su prelista de 55 jugadores rumbo al Mundial 2026 este jueves 14 de mayo de 2026. En el listado aparecen cinco futbolistas de la Liga MX. La nómina será recortada a 26 elementos antes del 1 de junio para la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

Selección Colombia / Marcelo Endelli Ampliar

¿Qué anunció Colombia sobre su prelista para el Mundial 2026?

La Federación Colombiana de Fútbol, bajo el mando de Néstor Lorenzo, presentó una convocatoria preliminar de 55 jugadores como parte del proceso rumbo al Mundial 2026. Esta lista es el primer filtro para definir a los 26 futbolistas que disputarán el torneo.

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El anuncio se realizó en el marco de la preparación final de la selección cafetera, que busca consolidar una base competitiva con jugadores de Europa, Sudamérica y la Liga MX.

En este grupo aparecen referentes como Luis Díaz y James Rodríguez, además de una fuerte presencia de futbolistas que militan en México.

¿Cuáles son los jugadores de la Liga MX convocados por Colombia?

La gran atención en México se centra en los cinco futbolistas que actualmente juegan en la Liga MX y que fueron incluidos en la prelista mundialista:

Kevin Mier (Cruz Azul)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Camilo Vargas (Atlas)

Álvaro Angulo (Pumas)

Cristian Borja (América)

Estos elementos han sido constantes en el seguimiento del cuerpo técnico colombiano gracias a su regularidad en el fútbol mexicano y su participación en instancias importantes del torneo local.

En particular, Kevin Mier y Camilo Vargas compiten por un lugar en la portería, una de las posiciones más disputadas dentro del combinado nacional.

Willer Ditta / Jam Media Ampliar

¿Qué significa la presencia de la Liga MX en la lista de Colombia?

La inclusión de cinco jugadores de la Liga MX confirma el peso del fútbol mexicano como una liga clave para la selección colombiana. Elementos como Kevin Mier, Camilo Vargas y Willer Ditta han sido constantes en el seguimiento del cuerpo técnico por su regularidad y nivel competitivo.

Además, la Liga MX ofrece un entorno de alta exigencia, con partidos de presión y participación constante en fases finales, algo que influye directamente en la evaluación rumbo al Mundial.

Para Colombia, esta mezcla de jugadores de Europa, Sudamérica y México es clave para construir una plantilla equilibrada.

¿Cuándo se define la lista final de Colombia para el Mundial 2026?

De los 55 jugadores incluidos, solo 26 serán elegidos para disputar la Copa del Mundo. El recorte final se realizará antes del 1 de junio de 2026.

En las próximas semanas, el cuerpo técnico evaluará rendimiento, estado físico y competencia en clubes para tomar la decisión definitiva.

Los futbolistas de la Liga MX llegan con la ventaja de estar en competencia activa y con visibilidad directa del cuerpo técnico.

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Próximos pasos de Colombia rumbo al Mundial 2026

Colombia continuará su preparación con partidos amistosos previos al Mundial 2026, mientras define su lista final de 26 convocados. Los jugadores de la Liga MX tendrán un papel clave en estas últimas evaluaciones, donde cada actuación puede definir un lugar en la Copa del Mundo.

El siguiente paso será el anuncio oficial de la lista definitiva, donde se conocerá qué futbolistas de esta prelista representarán a Colombia en el torneo más importante del fútbol mundial.

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¿Cómo está conformada la prelista completa de Colombia para el Mundial 2026?

La lista de 55 jugadores de Colombia está distribuida por líneas y combina futbolistas de múltiples ligas. A continuación, la nómina completa:

Porteros

Kevin Mier

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

Aldair Quintana

Defensas

Willer Ditta

Cristian Borja

Álvaro Angulo

Daniel Muñoz

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumía

Yerry Mina

Johan Mojica

Juan Cabal

Santiago Arias

Carlos Cuesta

Deiver Machado

Yerson Mosquera

Andrés Felipe Román

Jhohan Romaña

Édier Ocampo

Junior Hernández

Mediocampistas

James Rodríguez

Luis Díaz

Juan Fernando Quintero

Jorge Carrascal

Richard Ríos

Wilmar Barrios

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Jhon Arias

Yaser Asprilla

Gustavo Puerta

Nelson Deossa

Jaminton Campaz

Sebastián Gómez

Jordan Barrera

Juan Camilo Portilla

Jhon Solís

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Delanteros