Colombia prelista Mundial 2026: Kevin Mier, Camilo Vargas y 3 jugadores más de la Liga MX en la convocatoria de 55
Colombia anuncia su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026. Conoce a los convocados por Néstor Lorenzo, incluyendo figuras como Luis Díaz y James Rodríguez. ¿Quiénes irán a la Copa del Mundo?
La Selección de Colombia dio a conocer su prelista de 55 jugadores rumbo al Mundial 2026 este jueves 14 de mayo de 2026. En el listado aparecen cinco futbolistas de la Liga MX. La nómina será recortada a 26 elementos antes del 1 de junio para la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.
¿Qué anunció Colombia sobre su prelista para el Mundial 2026?
La Federación Colombiana de Fútbol, bajo el mando de Néstor Lorenzo, presentó una convocatoria preliminar de 55 jugadores como parte del proceso rumbo al Mundial 2026. Esta lista es el primer filtro para definir a los 26 futbolistas que disputarán el torneo.
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El anuncio se realizó en el marco de la preparación final de la selección cafetera, que busca consolidar una base competitiva con jugadores de Europa, Sudamérica y la Liga MX.
En este grupo aparecen referentes como Luis Díaz y James Rodríguez, además de una fuerte presencia de futbolistas que militan en México.
¿Cuáles son los jugadores de la Liga MX convocados por Colombia?
La gran atención en México se centra en los cinco futbolistas que actualmente juegan en la Liga MX y que fueron incluidos en la prelista mundialista:
- Kevin Mier (Cruz Azul)
- Willer Ditta (Cruz Azul)
- Camilo Vargas (Atlas)
- Álvaro Angulo (Pumas)
- Cristian Borja (América)
Estos elementos han sido constantes en el seguimiento del cuerpo técnico colombiano gracias a su regularidad en el fútbol mexicano y su participación en instancias importantes del torneo local.
En particular, Kevin Mier y Camilo Vargas compiten por un lugar en la portería, una de las posiciones más disputadas dentro del combinado nacional.
¿Qué significa la presencia de la Liga MX en la lista de Colombia?
La inclusión de cinco jugadores de la Liga MX confirma el peso del fútbol mexicano como una liga clave para la selección colombiana. Elementos como Kevin Mier, Camilo Vargas y Willer Ditta han sido constantes en el seguimiento del cuerpo técnico por su regularidad y nivel competitivo.
Además, la Liga MX ofrece un entorno de alta exigencia, con partidos de presión y participación constante en fases finales, algo que influye directamente en la evaluación rumbo al Mundial.
Para Colombia, esta mezcla de jugadores de Europa, Sudamérica y México es clave para construir una plantilla equilibrada.
¿Cuándo se define la lista final de Colombia para el Mundial 2026?
De los 55 jugadores incluidos, solo 26 serán elegidos para disputar la Copa del Mundo. El recorte final se realizará antes del 1 de junio de 2026.
En las próximas semanas, el cuerpo técnico evaluará rendimiento, estado físico y competencia en clubes para tomar la decisión definitiva.
Los futbolistas de la Liga MX llegan con la ventaja de estar en competencia activa y con visibilidad directa del cuerpo técnico.
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Próximos pasos de Colombia rumbo al Mundial 2026
Colombia continuará su preparación con partidos amistosos previos al Mundial 2026, mientras define su lista final de 26 convocados. Los jugadores de la Liga MX tendrán un papel clave en estas últimas evaluaciones, donde cada actuación puede definir un lugar en la Copa del Mundo.
El siguiente paso será el anuncio oficial de la lista definitiva, donde se conocerá qué futbolistas de esta prelista representarán a Colombia en el torneo más importante del fútbol mundial.
¿Cómo está conformada la prelista completa de Colombia para el Mundial 2026?
La lista de 55 jugadores de Colombia está distribuida por líneas y combina futbolistas de múltiples ligas. A continuación, la nómina completa:
Porteros
- Kevin Mier
- Camilo Vargas
- David Ospina
- Álvaro Montero
- Andrés Mosquera Marmolejo
- Aldair Quintana
Defensas
- Willer Ditta
- Cristian Borja
- Álvaro Angulo
- Daniel Muñoz
- Dávinson Sánchez
- Jhon Lucumía
- Yerry Mina
- Johan Mojica
- Juan Cabal
- Santiago Arias
- Carlos Cuesta
- Deiver Machado
- Yerson Mosquera
- Andrés Felipe Román
- Jhohan Romaña
- Édier Ocampo
- Junior Hernández
Mediocampistas
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Juan Fernando Quintero
- Jorge Carrascal
- Richard Ríos
- Wilmar Barrios
- Jefferson Lerma
- Kevin Castaño
- Jhon Arias
- Yaser Asprilla
- Gustavo Puerta
- Nelson Deossa
- Jaminton Campaz
- Sebastián Gómez
- Jordan Barrera
- Juan Camilo Portilla
- Jhon Solís
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
Delanteros
- Rafael Santos Borré
- Jhon Córdoba
- Luis Suárez
- Jhon Durán
- Juan Camilo Hernández
- Carlos Andrés Gómez
- Johan Carbonero
- Stiven Mendoza
- Edwuin Cetré
- Sebastián Villa
- Neiser Villarreal
- Kevin Viveros
- Juan Cuadrado