Pronóstico del clima hoy 14 de mayo: ¿A qué hora va a llover este jueves en Edomex y CDMX?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticaron lluvias, chubascos y posibles tormentas eléctricas para este jueves 14 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, debido a canales de baja presión e ingreso de humedad hacia el centro del país.

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De acuerdo con el pronóstico regional oficial del SMN para el Valle de México, durante la mañana se espera ambiente fresco a templado con cielo medio nublado. Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones, principalmente en municipios mexiquenses y zonas del sur de la capital.

¿Qué zonas de CDMX y Edomex tendrán más lluvias este jueves?

En la Ciudad de México, las lluvias podrían comenzar entre las 15:00 y 17:00 horas, especialmente en alcaldías como Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Coyoacán. El SMN prevé lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posibles rachas de viento.

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Para el Estado de México, las autoridades meteorológicas pronosticaron chubascos de entre 5 y 25 milímetros durante la tarde y noche, principalmente en Toluca, Metepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y municipios del centro y poniente del estado. Las lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

Conagua alerta por tormentas eléctricas y fuertes vientos en el Valle de México

La Conagua advirtió que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad, tránsito lento y caída de ramas o árboles en algunas zonas del Valle de México. Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar calles inundadas durante las tormentas.

En cuanto a las temperaturas, el SMN informó que la máxima estimada para la CDMX será de entre 24 y 26 grados, mientras que la mínima oscilará entre 12 y 14 grados. En Toluca se prevén temperaturas máximas de entre 21 y 23 grados.

Autoridades meteorológicas señalaron que las lluvias continuarán durante los próximos días en gran parte del centro del país, por lo que recomendaron portar paraguas o impermeable y anticipar tiempos de traslado para evitar afectaciones viales.