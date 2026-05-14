;

Pronóstico del clima hoy 14 de mayo: ¿A qué hora va a llover este jueves en Edomex y CDMX?

La Conagua advirtió que las precipitaciones podrían generar encharcamientos

SMN prevé lluvias fuertes y descargas eléctricas este jueves en el Valle de México. Getty Images

SMN prevé lluvias fuertes y descargas eléctricas este jueves en el Valle de México. Getty Images

Francisco Miranda

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticaron lluvias, chubascos y posibles tormentas eléctricas para este jueves 14 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, debido a canales de baja presión e ingreso de humedad hacia el centro del país.

De acuerdo con el pronóstico regional oficial del SMN para el Valle de México, durante la mañana se espera ambiente fresco a templado con cielo medio nublado. Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones, principalmente en municipios mexiquenses y zonas del sur de la capital.

¿Qué zonas de CDMX y Edomex tendrán más lluvias este jueves?

En la Ciudad de México, las lluvias podrían comenzar entre las 15:00 y 17:00 horas, especialmente en alcaldías como Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Coyoacán. El SMN prevé lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posibles rachas de viento.

Para el Estado de México, las autoridades meteorológicas pronosticaron chubascos de entre 5 y 25 milímetros durante la tarde y noche, principalmente en Toluca, Metepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y municipios del centro y poniente del estado. Las lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

Conagua alerta por tormentas eléctricas y fuertes vientos en el Valle de México

La Conagua advirtió que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad, tránsito lento y caída de ramas o árboles en algunas zonas del Valle de México. Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar calles inundadas durante las tormentas.

En cuanto a las temperaturas, el SMN informó que la máxima estimada para la CDMX será de entre 24 y 26 grados, mientras que la mínima oscilará entre 12 y 14 grados. En Toluca se prevén temperaturas máximas de entre 21 y 23 grados.

Autoridades meteorológicas señalaron que las lluvias continuarán durante los próximos días en gran parte del centro del país, por lo que recomendaron portar paraguas o impermeable y anticipar tiempos de traslado para evitar afectaciones viales.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad