AcaMoto 2026 confirmado: Cuándo es y qué estará prohibido para evitar sanciones en el Puerto de Acapulco

El AcaMoto se ha convertido en una tradición de Acapulco. Sin embargo, este evento no está regularizado.

Después de ser un tema de discusión por la polémica y los estragos que deja a su paso, las autoridades de Guerrero han confirmado el AcaMoto 2026 en Acapulco.

El AcaMoto es un evento que se ha convertido en una tradición del Puerto de Acapulco, este se caracteriza por la concentración de motociclistas que visitan el destino turístico desde varios puntos del país, principalmente de CDMX y Edomex, para exhibir sus motos, realizar recorridos y fiestas en La Costera, principalmente en la zona de la Condesa.

Sin embargo, a pesar de ser un festival que se lleva realizando desde hace más de 30 años, no es un evento regularizado, ni organizado por el Gobierno de Guerrero. Lo que con el paso de los años ha resultado en caos y destrozos.

Tal fue el caso de la edición pasada, el AcaMoto 2025 dejó como resultado 7 muertos y 12 lesionados. Por lo que el evento de este 2026 estaba en discusión de efectuarlo o cancelarlo.

AcaMoto 2025: Muertos, drogas, asaltos, desastre y un fin de semana sin ley en el puerto

El 9 de abril, las autoridades de seguridad pública de Acapulco y los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), liderados por Julián Urióstegui, públicamente habían manifestado su rechazo al evento, porque no se contaba con los permisos correspondientes. Sin embargo, recientemente, la alcaldesa Abelina López Rodríguez confirmó el AcaMoto 2026, bajo el mando de que cualquier persona puede visitar el puerto de Acapulco, incluso en motocicleta.

Asimismo, la alcaldesa dijo que aquellas cosas que estén fuera de la ley y violen el reglamento no se permitirán.

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Actos prohibidos y que serán sancionados en el AcaMoto 2026

Arrancones en la vía pública

Bloqueos de la zona turística

Incumplimiento de los reglamentos municipales

Desorden o alteración del orden público

¿Cuándo es el AcaMoto 2026?

El evento que reúne a miles de aficionados de las motocicletas en el Puerto de Acapulco, se llevará a cabo del 14 al 17 de mayo.