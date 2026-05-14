Hot Sale 2026: cuándo empieza, cuándo termina y qué días habrá mejores ofertas en México

El Hot Sale 2026 ya tiene calendario confirmado y, como cada año, volverá a convertirse en uno de los periodos más intensos para las compras online en México. Pantallas, celulares, vuelos, ropa y electrodomésticos encabezan las búsquedas en una temporada donde millones de usuarios esperan el momento exacto para aprovechar descuentos, meses sin intereses y bonificaciones bancarias.

Aunque oficialmente dura nueve días, el movimiento comienza antes. Varias plataformas suelen liberar promociones anticipadas desde el fin de semana previo, mientras consumidores monitorean precios para detectar si realmente vale la pena comprar durante el evento o esperar rebajas de última hora. En muchos casos, las ofertas más fuertes aparecen por tiempo limitado o durante la madrugada.

La edición 2026 también llega en un momento donde el comercio electrónico en México ya forma parte del consumo cotidiano. El Hot Sale dejó de ser sólo una temporada de descuentos y se convirtió en una especie de termómetro digital donde las marcas pelean por captar compras impulsivas, carritos abandonados y usuarios que comparan precios casi en tiempo real.

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Cuándo empieza y cuándo termina el Hot Sale 2026 en México

El Hot Sale 2026 se realizará oficialmente del 25 de mayo al 2 de junio, según confirmó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Las fechas clave del Hot Sale 2026

Inicio oficial: lunes 25 de mayo a las 00:00 horas

Fin del evento: martes 2 de junio a las 23:59 horas

Duración total: 9 días de promociones online

Participarán más de 700 marcas y tiendas digitales

Lo que más compran los mexicanos durante el Hot Sale

Hay categorías que prácticamente dominan el evento año tras año y concentran buena parte de las búsquedas desde los primeros minutos del arranque.

Los productos más buscados

Celulares y laptops

Pantallas y consolas

Moda y tenis

Electrodomésticos

Viajes y hospedajes

Belleza y cuidado personal

En temporadas anteriores, algunos artículos llegaron a agotarse en pocas horas, especialmente cuando coincidían descuentos directos con promociones bancarias o cashback.

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El detalle que muchos compradores ya aprendieron antes del Hot Sale

Uno de los patrones más comunes es que algunas tiendas lanzan ofertas “previas” antes del inicio oficial y otras reservan sus mejores descuentos para los últimos días del evento. Por eso, cada vez más compradores revisan historiales de precios y esperan momentos específicos para cerrar una compra.

Especialistas en comercio digital recomiendan comparar precios con anticipación, verificar que las tiendas sean oficiales y evitar compras impulsivas únicamente por etiquetas de “última oportunidad”. Durante Hot Sale, no siempre el primer descuento termina siendo el mejor.