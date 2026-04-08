Pensión de 50 mil pesos con Modalidad 40 IMSS 2026: Requisitos para conseguirla con la Ley 73

Lograr la Pensión de 50 mil pesos con Modalidad 40 IMSS 2026 requiere un promedio salarial alto y más de mil semanas cotizadas; revisa aquí los requisitos para conseguirla con la Ley 73

Planear un retiro con un monto “cómodo” es una de las metas más comunes para los derechohabientes del Seguro Social. Pero para alcanzar una cifra alta, no solo cuenta el salario con el que te registras, sino también el historial de semanas que has acumulado a lo largo de tu vida laboral. Este esquema permite que, mediante aportaciones voluntarias, mejores el promedio salarial de tus últimos cinco años para aspirar a un pago mensual más alto. A continuación, te compartimos lo que sabemos sobre cómo obtener una pensión de 50 mil pesos con la Modalidad 40 del IMSS en 2026 y cuáles son los requisitos para conseguirla con la Ley 73.

¿Cuánto se paga por mes en modalidad 40 IMSS?

Lo que se paga por mes en Modalidad 40 del IMSS durante 2026 corresponde al 14.438% del salario diario con el que decidas darte de alta. Si tu objetivo es alcanzar la pensión máxima y decides registrarte con el tope equivalente a 25 UMAs, el pago mensual aproximado será de $12,870 pesos.

¿Cuántos años es recomendable pagar la modalidad 40?

Es recomendable pagar la Modalidad 40 durante un periodo de 5 años previos a tu fecha de jubilación. Esto se debe a que el IMSS calcula el monto de tu pensión utilizando el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas. Al realizar aportaciones altas durante este quinquenio, logras elevar tu promedio de forma significativa, lo que impacta en el pago que recibirás mes con mes.

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¿Cómo pensionarse con 50 mil pesos al mes con la modalidad 40 IMSS?

Para pensionarse con 50 mil pesos al mes con la Modalidad 40 del IMSS, es indispensable tener un historial sólido de más de 1,300 semanas cotizadas y haber pagado el salario tope durante tus últimos 5 años de vida laboral.

Esta modalidad sólo aplica para quienes pertenecen a la Ley 73, ya que este régimen permite que el promedio salarial y el número de semanas trabajadas se traduzcan en una renta vitalicia alta.

Requisitos de la Modalidad 40 del IMSS en 2026

Los requisitos de la modalidad 40 del IMSS este año son:

Haber comenzado a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997 .

antes del . No tener una relación de trabajo subordinada activa al momento de la inscripción.

Contar con un mínimo de 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años previos a tu baja.

cotizadas en los últimos cinco años previos a tu baja. No haber dejado pasar más de 5 años desde tu último día de trabajo.

¿Cómo registrarse a la Modalidad 40 del IMSS en 2026?

Para registrarse sigue estos pasos:

Tu inscripción puedes hacerla en línea en el portal del IMSS con tu CURP y correo, o de forma presencial en la Subdelegación correspondiente con una identificación oficial y un escrito libre solicitando tu alta. Una vez aceptado, el instituto te entregará tus recibos de pago con el monto calculado según el salario que elegiste. Acude a la ventanilla de tu banco o realiza una transferencia vía SPEI desde tu app móvil. El pago debe realizarse mes con mes para no causar baja. Aunque el sistema registra el movimiento, es muy importante que descargues y guardes el comprobante de cada transferencia. Es tu único seguro en caso de cualquier aclaración futura.

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