¿Por qué sube tanto el recibo de luz? La gráfica de CFE que casi nadie entiende

Cada bimestre, miles de usuarios en México reciben un recibo de luz más caro y creen que se trata de un error de la Comisión Federal de Electricidad. Pero en muchos casos, el aumento está relacionado con un detalle que casi nadie revisa, la gráfica de consumo incluida en el recibo de CFE. Ese apartado muestra cómo ha cambiado el uso de electricidad en los últimos meses y puede anticipar si un hogar está cerca de entrar a tarifa de alto consumo, conocida como DAC.

La gráfica suele pasar desapercibida porque aparece como un bloque de barras y números que parecen técnicos, pero en realidad funciona como un “termómetro” del gasto eléctrico de la vivienda. Si el promedio de consumo rebasa ciertos límites definidos por CFE, el subsidio gubernamental desaparece y el cobro aumenta de forma considerable. En ciudades con temperaturas extremas, el uso continuo de minisplits, ventiladores y electrodomésticos durante primavera y verano acelera ese riesgo.

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Cómo leer la gráfica de consumo de CFE y detectar alertas antes de pagar más

La clave está en comparar los niveles de consumo de cada bimestre y observar si las barras mantienen una tendencia ascendente. Cuando el historial muestra incrementos constantes, el hogar puede acercarse al límite que activa la tarifa DAC, una de las más costosas para usuarios domésticos en México.

Los datos del recibo que sí importan

Historial de consumo de los últimos 12 meses

Promedio de kilowatts-hora utilizados

Tipo de tarifa asignada por CFE

Periodos con mayor aumento de electricidad

Fecha exacta de lectura del medidor

Una recomendación frecuente es revisar especialmente los meses donde hubo uso intensivo de aire acondicionado, ya que un solo periodo elevado puede alterar el promedio anual y empujar el recibo hacia una categoría más cara.

Qué electrodomésticos disparan más el recibo de luz en México

Aunque muchos usuarios creen que apagar focos basta para ahorrar energía, los aparatos que más afectan el recibo suelen operar durante horas continuas. Aires acondicionados, refrigeradores antiguos, secadoras eléctricas y boilers son algunos de los principales responsables del aumento en el consumo doméstico.

Además, existen los llamados “consumos fantasma”, televisores, cargadores, microondas y dispositivos conectados permanentemente que siguen utilizando electricidad incluso cuando no están en uso. La suma de esos pequeños gastos diarios termina reflejándose en la gráfica de CFE y puede explicar por qué el recibo llega más caro aunque aparentemente no haya cambios en la rutina del hogar.

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La tarifa DAC: el punto donde el recibo se vuelve mucho más caro

Entrar a tarifa DAC significa perder el subsidio que el gobierno aplica al consumo doméstico. A partir de ese momento, cada kilowatt-hora cuesta más y el incremento en el recibo puede sentirse de inmediato. Lo complicado es que muchos hogares descubren el cambio demasiado tarde, cuando el monto ya se duplicó.

Por eso, entender la gráfica del recibo dejó de ser un detalle técnico y se convirtió en una herramienta básica para controlar gastos. Revisar el historial de consumo, detectar picos anormales y moderar el uso de aparatos de alto voltaje puede marcar la diferencia entre mantener una tarifa subsidiada o enfrentar cobros mucho más altos durante la temporada de calor.