Mx - Cómo leer tu recibo de luz de CFE en 2026: guía práctica para evitar pagar de más

Entender tu recibo de luz ya no es opcional. En México, millones de usuarios pagan de más cada bimestre por no identificar cómo se calcula el consumo eléctrico y en qué momento saltan a tarifas más caras. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha reforzado la explicación de sus recibos ante quejas por cobros elevados, pero la información sigue siendo poco clara para muchos hogares.

Esta guía traduce el recibo de la CFE en pasos concretos, con datos verificables y consejos prácticos para detectar errores, ajustar hábitos y evitar cargos innecesarios. Saber leerlo puede hacer la diferencia entre pagar lo justo o duplicar el gasto sin darte cuenta.

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Qué revisar primero en tu recibo de luz de CFE

El recibo tiene datos básicos que parecen administrativos, pero son determinantes. El periodo de facturación indica cuántos días se están cobrando; si este lapso es mayor al habitual, el monto puede subir incluso sin que hayas consumido más electricidad. También debes ubicar el número de servicio, dirección y nombre del titular, ya que cualquier error puede complicar aclaraciones.

Otro punto importante es la fecha límite de pago. No solo evita recargos: si se rebasa, el servicio puede suspenderse. De acuerdo con información oficial de CFE, estos elementos son la base para validar que el recibo corresponde correctamente al contrato y al domicilio.

Consumo en kWh: la cifra que realmente define cuánto pagas

El consumo eléctrico se mide en kilowatts-hora (kWh), y es el dato más importante del recibo. Se obtiene restando la lectura anterior del medidor a la actual. Si esta cifra sube, el pago también lo hará, incluso si la diferencia parece mínima.

El recibo incluye un histórico de consumo que permite comparar bimestres. Este apartado es útil para detectar incrementos atípicos. Un salto repentino puede deberse a mayor uso de aparatos eléctricos, fallas en instalaciones o incluso errores de medición, según explicaciones de la propia CFE.

Tarifas de CFE: básico, intermedio y excedente

El sistema tarifario está dividido en bloques. El consumo básico tiene el costo más bajo gracias a subsidios del gobierno federal. Después viene el rango intermedio, con un precio mayor, y finalmente el excedente, que es el más caro y donde se disparan los recibos.

El problema es que el cambio entre bloques no es evidente para el usuario promedio. Al superar el límite del consumo básico, el resto de la energía se cobra a tarifas más altas. En zonas con temperaturas extremas existen apoyos estacionales, pero no aplican todo el año ni para todos los usuarios.

Cómo se calcula el total a pagar en tu recibo

El monto final no solo incluye la energía consumida. También se agregan impuestos como el IVA y se descuenta el subsidio gubernamental, que en muchos casos cubre una parte significativa del costo real.

En el desglose se puede ver cuánto costaría la electricidad sin apoyo federal y cuánto termina pagando el usuario. Esta diferencia es relevante porque permite dimensionar el impacto de rebasar los límites de consumo subsidiado.

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Señales de alerta para detectar cobros excesivos

Incremento repentino de kWh sin cambios en hábitos

Consumo constante en rango excedente

Periodos de facturación más largos de lo habitual

Lecturas que no coinciden con el medidor físico

Detectar estas señales a tiempo permite solicitar una revisión antes de que el problema escale. La CFE contempla mecanismos de aclaración cuando hay inconsistencias comprobables en el consumo o la facturación.

Consejos prácticos para pagar menos luz

Reducir el recibo no depende solo de consumir menos, sino de consumir mejor. Mantenerse dentro del rango básico es el objetivo principal, lo que implica controlar el uso de aparatos de alto consumo como aire acondicionado, calentadores eléctricos y refrigeradores antiguos.

También es recomendable revisar periódicamente el medidor, usar focos LED, desconectar dispositivos en desuso y monitorear el histórico de consumo. Según datos de la CFE, pequeños ajustes en hábitos pueden evitar el paso a tarifas excedentes, donde el costo por kWh aumenta de forma considerable.

Por qué entender tu recibo puede ahorrarte dinero

El recibo de luz no es solo un documento de pago, es una herramienta de control. Interpretarlo correctamente permite anticipar aumentos, detectar errores y tomar decisiones informadas sobre el consumo eléctrico en el hogar.

En un contexto de variaciones en tarifas y subsidios, leerlo con atención se vuelve una práctica necesaria. La diferencia entre entenderlo o ignorarlo puede reflejarse directamente en tu bolsillo cada bimestre.