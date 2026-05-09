SAT sí puede revisar tus retiros en efectivo: cuándo ocurre y qué movimientos bancarios levantan alertas / MASTER

El SAT no “vigila” cada retiro, pero sí puede revisar tus movimientos bancarios

El debate sobre si el SAT puede revisar retiros en efectivo va y viene en redes sociales durante 2026, especialmente entre usuarios preocupados por depósitos, transferencias y uso de cajeros automáticos. La realidad es más compleja: el Servicio de Administración Tributaria no monitorea en tiempo real cada movimiento de los contribuyentes, pero sí tiene facultades legales para acceder a información bancaria en ciertos casos.

El propio SAT aclaró en un comunicado oficial que no cobra impuestos por depósitos en efectivo ni revisa automáticamente tandas, préstamos familiares o transferencias personales. Sin embargo, también confirmó que puede solicitar información financiera cuando existen auditorías, discrepancias fiscales o procesos de fiscalización.

En México, las instituciones financieras están obligadas a reportar operaciones relevantes en efectivo. Especialistas fiscales explican que los depósitos mensuales superiores a 15 mil pesos suelen formar parte de esos reportes que llegan a la autoridad hacendaria para análisis y cruces de información.

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Cuándo el SAT puede revisar retiros en efectivo y cuentas bancarias

La autoridad fiscal puede revisar movimientos bancarios cuando detecta diferencias entre ingresos declarados y gastos, operaciones inusuales o posibles inconsistencias fiscales. Eso incluye depósitos, transferencias y también retiros en efectivo relacionados con investigaciones fiscales o revisiones formales.

Fiscalistas consultados por medios especializados señalan que el problema no suele ser retirar dinero del cajero, sino el origen y destino de los recursos. Si una persona reporta ingresos bajos pero registra movimientos elevados en efectivo, el SAT puede iniciar procesos de revisión.

Otro foco de atención son las operaciones fragmentadas para evitar reportes automáticos o movimientos que no coinciden con la actividad económica registrada ante Hacienda. En esos escenarios, la autoridad puede requerir documentación y comprobantes para justificar el dinero.

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Los movimientos que más llaman la atención del SAT

Entre las operaciones que suelen generar alertas están:

Depósitos en efectivo frecuentes y elevados

Ingresos no declarados ante el SAT

Movimientos que no coinciden con el perfil fiscal

Transferencias constantes sin justificación

Uso intensivo de efectivo sin comprobantes

Expertos recomiendan conservar recibos, contratos y comprobantes de préstamos o apoyos familiares para evitar problemas durante una revisión fiscal. También sugieren utilizar transferencias entre cuentas propias en lugar de mover grandes cantidades en efectivo.

Asimismo, recuerdan que una discrepancia fiscal ocurre cuando los gastos, compras o movimientos bancarios de una persona son mayores a los ingresos que declaró oficialmente ante el SAT. Ese es uno de los principales detonantes de auditorías.

Qué dice oficialmente el SAT sobre depósitos y efectivo

El SAT insiste en que no existe un “impuesto por guardar dinero” ni una revisión automática por sacar efectivo del cajero. La autoridad sostiene que sus revisiones se enfocan en detectar evasión fiscal, lavado de dinero y operaciones irregulares.

La dependencia encabezada por Antonio Martínez Dagnino también ha reiterado que los contribuyentes no deben alarmarse por movimientos normales y justificados. El problema aparece cuando no existe manera de comprobar el origen de los recursos o cuando la información fiscal presenta inconsistencias.