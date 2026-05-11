Golfo de Omán: Estados Unidos inmoviliza con un F/A-18 Super Hornet dos petroleros iraníes en operativo militar

La ofensiva de Estados Unidos contra buques iraníes en el Golfo de Omán provocó nuevas amenazas diplomáticas. CENTCOM

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó un operativo militar contra dos buques cisterna iraníes en el Golfo de Omán, un incidente que elevó nuevamente la tensión entre Washington y Teherán en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.

A través de un comunicado oficial y la difusión de imágenes del operativo, el CENTCOM informó que las fuerzas estadounidenses inmovilizaron los buques M/T Sea Star III y M/T Sevda cuando se dirigían hacia un puerto iraní. Según la versión estadounidense, ambas embarcaciones incumplían restricciones marítimas vigentes.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced that earlier today U.S. forces disabled two vessels, the M/T Sea Star III and M/T Sevda, earlier today in the Gulf of Oman in support of the naval blockade of Iran. pic.twitter.com/i213ms3SSM — OSINTdefender (@sentdefender) May 8, 2026

¿Por qué Estados Unidos atacó busques de Irán?

El operativo fue ejecutado por un avión F/A-18 Super Hornet de la Armada de Estados Unidos desplegado desde el portaaviones USS George H.W. Bush (CVN 77). De acuerdo con el CENTCOM, la aeronave disparó munición de precisión contra las chimeneas de los petroleros para detener su avance sin hundir las embarcaciones.

“El objetivo fue impedir que los buques ingresaran a Irán”, indicó el mando militar estadounidense, que aseguró que la acción ocurrió el pasado 8 de mayo en aguas cercanas al Golfo de Omán.

Por su parte, medios iraníes calificaron el incidente como un “ataque indiscriminado contra buques civiles”. La agencia Mehr News informó que las embarcaciones fueron atacadas frente a la costa de Jask durante la noche del 7 de mayo y acusó al CENTCOM de poner en riesgo a civiles y tripulaciones marítimas.

Reportan saldo blanco pese a ataque militar de Estados Unidos

Autoridades locales y pescadores participaron en las labores de rescate de los tripulantes y pasajeros de ambos barcos. De acuerdo con los reportes iraníes, todas las personas fueron rescatadas con vida tras el ataque.

Las reacciones políticas no tardaron en aparecer. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, publicó un mensaje en el que criticó las acciones militares estadounidenses.

“Cada vez que se plantea una solución diplomática, Estados Unidos opta por una temeraria aventura militar”, escribió el canciller iraní, sin mencionar directamente el operativo.

El incidente ocurre en medio del aumento de tensiones militares en Medio Oriente y de nuevas advertencias internacionales sobre la seguridad marítima en el Golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio petrolero mundial.