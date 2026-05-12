Calendario del Mundial 2026: fechas, fases y cuándo inicia el torneo

El Mundial 2026 inicia el 11 de junio y termina el 19 de julio de 2026, con una duración total de 39 días. El torneo se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, con 48 selecciones y 104 partidos. El partido inaugural será México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Mundial 2026 balones / NurPhoto Ampliar

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, que se convertirá en sede mundialista por tercera vez en la historia. Canadá y Estados Unidos tendrán sus respectivos juegos inaugurales el 12 de junio.

¿Cuándo es la fase de grupos del Mundial 2026?

La Fase de Grupos durará 17 días y sus últimos partidos se jugarán el sábado 27 de junio. En ese tramo se disputarán 72 partidos, con hasta seis encuentros por día en la última jornada cuando todos los grupos definen simultáneamente su clasificación.

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Los tres partidos de México en grupos están repartidos así: dos en el Estadio Ciudad de México (también conocido como Estadio Banorte o Estadio Azteca) y uno en el Estadio Akron de Guadalajara.

¿Cuándo son los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

El domingo 28 de junio arrancan los Dieciseisavos de Final, que se extenderán hasta el viernes 3 de julio. Es la nueva fase eliminatoria del torneo: 32 equipos, partido único, sin segunda oportunidad. Empate al 90 significa prórroga y penales.

Fechas de todas las fases eliminatorias del Mundial 2026

Los Octavos de Final arrancarán el sábado 4 de julio y culminarán el martes 7 de julio. Los Cuartos de Final se jugarán del jueves 9 al sábado 11 de julio.

Fase de Grupos: 11 – 27 de junio

Dieciseisavos de Final: 28 de junio – 3 de julio

Octavos de Final: 4 – 7 de julio

Cuartos de Final: 9 – 11 de julio

Semifinales: 14 y 15 de julio

Tercer lugar: Sábado 18 de julio

Final: Domingo 19 de julio

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¿Dónde es la Final del Mundial 2026?

La Final se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. El partido por el tercer lugar será un día antes, el 18 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami.

MetLife Stadium de New Yersey Final Mundial 2026 / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

¿En qué estadios de México se juega el Mundial 2026?

México tiene tres sedes: el Estadio Banorte (Azteca), el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey. El conjunto dirigido por Javier Aguirre disputará el primero y el tercero de sus partidos de grupos en el Azteca, y el segundo en el Akron de Guadalajara. Además, la FIFA confirmó partidos de Dieciseisavos en CDMX y Monterrey, además de un partido de octavos de final en el Estadio Ciudad de México.

Estadio Ciudad de México Mundial 2026 / Anadolu Ampliar

¿Por qué los estadios del Mundial en México cambiaron de Nombre?

La FIFA prohibe que los estadios tengan algún patrocinador en el nombre oficial de la sede, por lo que estadios como los de México tendrán que ser renombrados para la Copa del Mundo. El Estadio Banorte se llamará Estadio Ciudad de México, el Estadio BBVA se llamará Estadio Monterrey y el Estadio Akron pasará a ser Estadio Guadalajara durante la justa mundialista.

Además, no se podrán mostrar patrocinios en las fachadas de los estadios, por lo que todas las estructuras que sean sedes, deberán remover temporalmente los anuncios con patrocinadores.