Dani Carvajal no jugará el Mundial 2026: la razón por la que España lo dejó fuera

Dani Carvajal no jugará el Mundial 2026. El lateral del Real Madrid quedó fuera de la prelista de 55 futbolistas que España entregó a FIFA este 12 de mayo, por lo que ya no tiene posibilidad de entrar a la convocatoria final de Luis de la Fuente.

Dani Carvajal / Dan Mullan Ampliar

La decisión golpea fuerte a la Selección Española porque Carvajal era uno de los líderes del vestidor y campeón de la Eurocopa 2024 con La Roja. El torneo se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

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¿Por qué Dani Carvajal quedó fuera del Mundial 2026?

Las lesiones terminaron sacando a Dani Carvajal de la carrera por el Mundial 2026. Primero apareció una molestia muscular que le hizo perder regularidad con el Real Madrid y, cuando intentaba recuperar ritmo, sufrió una fisura en el pie que volvió a frenarlo. Esa situación terminó pesando en la decisión de Luis de la Fuente, quien no lo incluyó en la prelista de España para la Copa del Mundo. El Mundial era el único gran título que le faltaba conquistar con La Roja tras ganar la Nations League en 2023 y la Eurocopa en 2024.

Los números reflejan el complicado año que vivió el lateral español. Apenas sumó 885 minutos en 20 partidos y el pasado 28 de octubre tuvo que pasar nuevamente por quirófano para someterse a una artroscopia. Los médicos le retiraron un “cuerpo libre articular” que seguía generándole molestias en la rodilla operada en 2024.

¿Qué significa la baja de Carvajal para España?

La ausencia pesa por experiencia y liderazgo. Carvajal era uno de los capitanes del grupo y uno de los futbolistas más veteranos de la selección. Además, venía de convertirse en pieza importante durante la conquista de la Eurocopa 2024, donde incluso marcó gol en el torneo continental.

Con su salida, España pierde un lateral con experiencia en partidos de alta presión y acostumbrado a disputar finales internacionales tanto con el Real Madrid como con la selección.

También se trata de un golpe simbólico para una generación que poco a poco empieza a cerrar ciclo. De los líderes históricos de España, varios ya quedaron fuera del panorama mundialista entre retiros, lesiones y decisiones técnicas.

🏆 Louzán y De la Fuente posan con el trofeo del Mundial 2010.



🇪🇸 ¿Repetirán este año?



📹 @OscarG_Soto pic.twitter.com/BBYDJlPWIe — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2026

¿Cómo reaccionaron los aficionados tras la exclusión de Carvajal?

La noticia generó debate inmediato en España. Muchos aficionados consideran lógica la decisión por el historial reciente de lesiones del lateral madridista.

Sin embargo, otro sector criticó que uno de los referentes del vestidor quede fuera de su posible último Mundial.

En redes sociales, varios usuarios recordaron que Carvajal ya había sufrido situaciones similares en otros torneos importantes debido a problemas físicos, algo que marcó constantemente su carrera internacional.

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Próximos pasos: España anunciará su lista final rumbo al Mundial

Luis de la Fuente dará a conocer la convocatoria definitiva de 26 futbolistas el próximo 25 de mayo. España iniciará concentración días después en Las Rozas y debutará en el Mundial 2026 el 15 de junio ante Cabo Verde.

Mientras tanto, Dani Carvajal deberá enfocarse en recuperarse físicamente y definir cómo manejará esta nueva etapa tras quedarse fuera del torneo más importante de selecciones.