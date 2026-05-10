Copa Mundial FIFA 2026: ¿Cuántas selecciones la disputarán y cómo será el formato de competencia? / Michael M. Santiago

El Mundial 2026 será la primera Copa del Mundo en la historia con 48 equipos y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. El torneo arranca el 11 de junio de 2026 y cierra el 19 de julio con la final en Nueva Jersey. Aquí te explicamos exactamente cómo funciona el nuevo formato.

Mundial 2026 / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

¿Cuántos equipos participan en el Mundial 2026?

Esta será la vigésima tercera edición del torneo y la primera con 48 selecciones. Es el tercer cambio de formato en la historia del Mundial: ya había pasado de 16 a 24 equipos en España 1982, y de 24 a 32 en Francia 1998.

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¿Cómo funciona la fase de grupos del Mundial 2026?

Se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno, en los que cada selección disputará tres partidos en la fase inicial. Esto significa que pasan de los ocho grupos clásicos a doce, identificados del Grupo A al Grupo L.

México quedó sembrado en el Grupo A, Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo D, los tres como cabezas de serie por ser anfitriones.

El sistema es el tradicional “todos contra todos” a una vuelta dentro del grupo. A la siguiente ronda avanzarán los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros. En total, 32 selecciones pasan a la fase eliminatoria.

Ojo con los terceros lugares: un equipo que termine tercero con cuatro puntos podría avanzar, mientras que otro tercero con tres se queda fuera. La diferencia de goles va a definir eliminaciones con más frecuencia que en ediciones previas.

Lionel Messi / NurPhoto Ampliar

¿Cómo es la nueva ronda de dieciseisavos de final?

Esta es la gran novedad del formato. Por primera vez en la historia, el Mundial tendrá una ronda de dieciseisavos de final. Esto significa que, tras la fase de grupos, no pasaremos directamente a los octavos, sino que habrá una llave previa de eliminación directa. Esta eliminatoria se disputará del 28 de junio al 3 de julio de 2026.

Son partidos de vida o muerte: si hay empate tras los 90 minutos, habrá prórroga y, de ser necesario, tanda de penaltis.

Los cruces no son aleatorios: los primeros de grupo se enfrentan a terceros o segundos de otros sectores. Los segundos también pueden cruzarse entre sí, algo que no ocurría en ningún Mundial anterior.

¿Cuántos partidos tiene el Mundial 2026 en total?

El torneo pasará de 64 partidos (formato anterior) a 104 partidos en total. Además, el Mundial tendrá una duración de 39 días, una semana más que las ediciones anteriores.

Debido a esta ronda extra, los equipos que lleguen a la final o al partido por el tercer puesto jugarán un total de ocho partidos, en lugar de los siete habituales.

Javier Mascherano habló seobrecel primer Mundial que se disputará con 48 selecciones, donde México será una de las sedes.



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¿Cuáles son los grupos del Mundial 2026?

Los grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 están conformados de la siguiente manera:

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L