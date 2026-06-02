México y los Mundiales en casa: el historial que ilusiona al Tri rumbo a 2026

Cada vez que aparece la pregunta sobre si a México le favorece jugar en casa en un Mundial, el historial ofrece una pista clara: sus mejores actuaciones llegaron precisamente cuando fue anfitrión. El Tri ha disputado 17 Copas del Mundo y en 2026 sumará su participación número 18 al clasificarse automáticamente como país sede. Pero hay un dato que sobresale por encima del resto: su mejor resultado histórico sigue siendo los cuartos de final, ronda que alcanzó en 1970 y 1986, justo en las dos ediciones que organizó en territorio mexicano.

Selección Mexicana Mundial México 1986 / picture alliance Ampliar

No es un detalle menor. México ha tenido presencia constante en la escena mundialista, pero nunca ha superado ese famoso “quinto partido”. Aun así, cuando la Copa se jugó en casa, la selección sí logró empujar su techo competitivo hasta esa instancia.

Eso vuelve inevitable la comparación con 2026, torneo en el que volverá a sentirse arropado por estadios mexicanos, ambiente local y una carga emocional distinta a la de cualquier visita mundialista.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: México hará historia en el Mundial 2026: será el primer país en recibir tres Copas del Mundo

El calendario de 2026 también juega a favor del Tri

La ventaja de la localía no será simbólica: también estará reflejada en la agenda. FIFA ya definió que México jugará sus tres partidos de la fase de grupos en casa. El debut será el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte), el segundo encuentro llegará el 18 de junio en Guadalajara ante República de Corea, y el cierre de la fase inicial será el 24 de junio otra vez en Ciudad de México, frente a Chequia.

Johan Vásquez Selección Mexicana Ampliar

En otras palabras, el Tri evitará viajes largos fuera del país en la primera ronda y vivirá un entorno completamente favorable desde el arranque.

Ese contexto importa más de lo que parece. Menos desgaste logístico, tribunas volcadas a favor y conocimiento del entorno suelen convertirse en pequeñas ventajas acumuladas.

Y en torneos cortos, esos detalles pueden marcar la diferencia entre avanzar con autoridad o complicarse desde la primera fase. Incluso el camino potencial del equipo anfitrión fue diseñado de tal forma que, si termina como líder de grupo, seguiría jugando en Ciudad de México en la ronda siguiente.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: El jugador con más partidos en la historia de los Mundiales: el récord de Messi que nadie ha podido romper

Entonces, ¿sí le conviene a México ser local en 2026?

La respuesta más seria es sí, pero no alcanza por sí sola. El antecedente favorece: las dos mejores campañas mexicanas en Mundiales llegaron en casa con un récord total de 5 ganados, 2 empatados y 2 perdidos; y ahora volverá a tener tres partidos de grupos en territorio nacional.

Estadio Banorte / Hector Vivas Ampliar

Pero la historia también recuerda que la localía ayuda, no resuelve todo. México llega a 2026 con el empuje de la sede, la memoria de 1970 y 1986 y la posibilidad de repetir un escenario que antes le funcionó. La gran pregunta ya no es si jugar en casa le conviene. La verdadera duda es si esta generación sabrá aprovecharlo mejor que ninguna otra.