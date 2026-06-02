Selección Mexicana se toma la foto oficial del Mundial 2026 en el Museo Nacional de Antropología

La Selección Mexicana ya tiene su imagen icónica rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026. Este 2 de junio, los 26 convocados por Javier Aguirre posaron para la fotografía oficial en el Museo Nacional de Antropología, frente a la majestuosa Piedra del Sol, uno de los símbolos más importantes del patrimonio cultural mexicano.

La Selección Mexicana ya tiene su imagen icónica rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026. / ETZEL ESPINOSA Ampliar

Un escenario que une historia y fútbol

El equipo nacional eligió el icónico museo de la Ciudad de México para capturar el momento. Los jugadores, cuerpo técnico y directivos se reunieron ante el Calendario Azteca, un fondo que representa la grandeza de la civilización mexica y el orgullo nacional.

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Esta decisión no es casual: fusiona el legado histórico de México con la ilusión del Mundial 2026, que se celebrará en casa como coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. A solo nueve días del inicio del torneo, la imagen transmite unidad, tradición y ambición.

Los 26 guerreros que representarán a México

Los convocados por el “Vasco” Aguirre posaron con las icónicas playeras verdes, algunas con dorsales visibles, listos para defender los colores tricolores en el torneo más importante del planeta. La foto oficial se ha convertido en tendencia en redes sociales, generando miles de reacciones y comentarios de apoyo de la afición.

Los 26 guerreros y cuerpo técnico que representarán a México / ETZEL ESPINOSA Ampliar

¿Por qué es importante esta foto?

Simbolismo cultural: Posar frente a la Piedra del Sol refuerza el mensaje de que el equipo lleva consigo la historia de un país apasionado por el fútbol.

Posar frente a la refuerza el mensaje de que el equipo lleva consigo la historia de un país apasionado por el fútbol. Cuenta regresiva: Con el Mundial a la vuelta de la esquina, esta imagen marca el arranque formal de la preparación final.

Con el a la vuelta de la esquina, esta imagen marca el arranque formal de la preparación final. Conexión con la afición: Los seguidores mexicanos ven en esta postal el inicio de un sueño: brillar en territorio propio.

La Selección Mexicana busca hacer historia en 2026. Esta fotografía no solo es un registro oficial, sino un recordatorio de que el Tri sale a la cancha con el respaldo de millones y el peso de una nación que ama este deporte.