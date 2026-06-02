México vs Serbia EN VIVO: fecha, horario y dónde ver el partido

La Selección Mexicana disputará este jueves 4 de junio su último ensayo antes del arranque del Mundial 2026, cuando reciba a Serbia en el Estadio Nemesio Díez de Toluca. El encuentro llega en un punto clave para Javier Aguirre, porque ya no se trata solo de seguir afinando detalles: es la última oportunidad real para dejar pistas sobre el once que abrirá la Copa del Mundo ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

México vs Serbia Amistoso Internacional Ampliar

El Tri entra a este partido con la lista final ya definida y con el reloj encima. Aguirre ya entregó a sus convocados para la Copa del Mundo y este duelo aparece como la prueba definitiva para medir ritmo, automatismos y jerarquías antes del debut mundialista. En pocas palabras, lo que se vea en Toluca puede marcar la base del equipo que arrancará la aventura en casa.

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¿Cómo llega México a este amistoso?

El panorama es positivo. El equipo viene de vencer 1-0 a Australia en su penúltimo partido de preparación y de hecho, el cuadro mexicano no ha perdido en lo que va de 2026, con cinco victorias y dos empates en su ruta previa al Mundial. Más allá del resultado ante los australianos, la sensación es que el grupo llega en una línea ascendente y que este cierre ante Serbia servirá para ajustar la última versión del equipo titular.

Selección Mexicana / Harry How Ampliar

Del otro lado aparece una Serbia que no será mundialista, pero sí representa un examen incómodo por físico, roce europeo y agresividad en los duelos. Justamente por eso el partido puede ser valioso para México: no será una despedida cómoda ni un trámite para la grada, sino una prueba con exigencia competitiva en una cancha como el Nemesio Díez, donde además el ambiente promete ser fuerte y muy cercano al de un juego grande.

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Será el primer cruce entre ambos desde 2011, y aunque no deja de ser amistoso, el contexto lo vuelve un juego con bastante morbo. México ya sabe que después de Serbia no habrá más ensayos. Lo siguiente será el Mundial, la presión del debut y la obligación de responder jugando en casa. Por eso este partido importa más de lo que parece: puede ser el último vistazo al verdadero Tri de 2026.

México vs Serbia: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: jueves 4 de junio de 2026.HORA: 20:00 horas (tiempo del centro de México).ESTADIO: Nemesio Díez, Toluca.TV: Canal 5, TUDN, ViX y Azteca 7.