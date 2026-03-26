Argentina declara terrorista al CJNG: qué significa para México y por qué ya genera alarma internacional

Milei declara terrorista al CJNG y desata alarma por el uso del concepto de terrorismo en Argentina

El gobierno de Javier Milei decidió declarar al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista, una etiqueta que en México suele aparecer en el debate público, pero que ahora toma forma legal en otro país de la región. La medida no significa que Argentina vaya a perseguir al cártel en territorio mexicano ni que cambie su operación en plazas como Jalisco, Guanajuato o Michoacán. Lo que sí hace es colocar al CJNG en una lista que activa mecanismos internacionales de presión, sobre todo en dinero y relaciones financieras.

Aunque no modifica la operación del CJNG en territorio mexicano, la medida enciende alertas entre especialistas: usar la etiqueta de terrorismo contra cárteles podría redefinir los límites legales y políticos en la lucha contra el crimen organizado.

¿Qué cambia realmente con esta decisión?

Al declarar terrorista al CJNG, el gobierno argentino habilita herramientas como el congelamiento de activos y el bloqueo de operaciones sospechosas a través de organismos como la Unidad de Información Financiera. Esto está alineado con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, que promueve medidas globales contra el financiamiento del terrorismo.

En términos simples: si hay dinero, empresas o vínculos financieros del CJNG que pasen por Argentina, pueden ser rastreados y bloqueados. El problema es que, hasta ahora, no hay evidencia pública de que el cártel tenga una base operativa fuerte en ese país.

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¿Por qué genera debate?

La polémica no está en atacar al CJNG, sino en cómo se le está clasificando. En México, el narco se combate como crimen organizado; en Argentina, Milei lo coloca en la categoría de terrorismo. Y eso cambia las reglas del juego.

Especialistas como Juan Gabriel Tokatlian han advertido que mezclar narcotráfico con terrorismo puede ser problemático, porque son fenómenos distintos: uno responde a intereses económicos y otro a fines políticos. Juntarlos puede abrir la puerta a interpretaciones más amplias y, en algunos casos, a decisiones con carga política.

¿Le pega realmente al CJNG?

En el corto plazo, no de forma directa. El CJNG seguirá operando principalmente en México y en rutas internacionales donde ya tiene presencia consolidada. La medida argentina no cambia eso.

Lo que sí puede hacer es:

complicar posibles movimientos financieros internacionales

reforzar la presión diplomática contra el grupo

alinear a Argentina con posturas más duras, como las de Estados Unidos

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El fondo: un mensaje más que un operativo

Más allá del CJNG, la decisión de Milei manda el mensaje de que su gobierno está dispuesto a endurecer el lenguaje y las herramientas contra el crimen organizado, incluso si eso implica redefinir conceptos legales.

Para México, donde el CJNG es un actor central en la violencia criminal, la noticia no cambia el escenario inmediato. Pero sí abre una discusión más amplia: qué pasa cuando otros países empiezan a tratar a los cárteles como organizaciones terroristas y cómo eso puede impactar, con el tiempo, en la forma en que se combate al narco a nivel internacional.