Catar celebra la unión con México a través del arte y el deporte

La Ciudad de México se convertirá este verano en el epicentro de un diálogo cultural sin precedentes. La iniciativa Años de Cultura de Qatar ha desembarcado en nuestro país para presentar un programa robusto que fusiona arte, cine e historia deportiva. Este esfuerzo marca el inicio formal del Año de Cultura Qatar, Canadá y México 2026, una colaboración que busca estrechar lazos entre naciones que comparten una misma pasión: el futbol y la identidad regional.

Inspirados por la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, los organizadores buscan demostrar que el legado de un evento deportivo no termina en la cancha. Al respecto, Su Excelencia Mohammed Al Kuwari, asesor de la iniciativa, destacó que este programa refleja la convicción de que el deporte y la cultura son herramientas poderosas para formar relaciones duraderas y amplificar las voces de cada región.

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¿Qué tesoros históricos del futbol podremos ver en la CDMX?

Uno de los puntos más altos de este programa es la exposición “Objects of Glory: Iconic Moments in the History of Football”. Por primera vez fuera de Catar, el Museo Olímpico y del Deporte 3-2-1, en conjunto con el Museo Jumex, presentará una colección de 16 objetos legendarios.

A partir del 10 de junio, los visitantes podrán disfrutar de:

La histórica camiseta que utilizó Diego Maradona durante el Mundial de 1986 en México.

durante el Mundial de 1986 en México. Balones, trofeos y recuerdos de partidos decisivos que han definido el rumbo del balompié global.

Artículos personales de jugadores que hoy son considerados mitos del deporte.

Esta muestra no solo es un viaje por la nostalgia, sino un reconocimiento a cómo México ha sido un escenario vital para la mitología del futbol mundial.

Con esto el público mexicano tendrá acceso gratuito o preferencial a contenido internacional de primer nivel que rara vez sale de Medio Oriente. Por ejemplo, en el Centro de Cultura Digital, la exposición inmersiva “Journeys to Greatness” permitirá a los asistentes entender cómo Catar transformó su infraestructura y sostenibilidad tras el Mundial. Es una oportunidad para ver de cerca el “detrás de cámaras” de un evento que México, junto a sus socios del norte, está próximo a organizar en 2026.

Por otro lado, los amantes del séptimo arte tienen una cita en la Cineteca Nacional. Del 4 al 10 de junio, el Instituto de Cine de Doha proyectará una selección de cine árabe contemporáneo. Estas películas ofrecen una ventana a temas de identidad y resiliencia, permitiendo que el espectador mexicano conecte con historias humanas que, pese a la distancia geográfica, resultan universales.

¿Dónde y cuándo se llevarán a cabo los eventos?

La agenda está distribuida en los recintos culturales más importantes de la Ciudad de México para asegurar que nadie se quede fuera. Además de las exhibiciones en el Museo Jumex y la Cineteca, el festival de fotografía Tasweer presentará la muestra “Under One Sky”. Esta exposición celebra la diversidad y las amistades surgidas durante Qatar 2022 a través de relatos personales y fotografía documental.

El programa cultural se extenderá durante los meses de junio, julio y agosto de 2026, funcionando como el preámbulo ideal para la atmósfera mundialista que ya comienza a sentirse en el país.