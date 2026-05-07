Conoce cuales son Las Mejores Empresas para Trabajar en México este 2026

En el mundo actual, donde la cultura organizacional juega un papel fundamental para atraer y retener al talento, Great Place To Work ha presentado su esperada lista de Los Mejores Lugares para Trabajar en México 2026. En esta edición, el análisis agrupa la opinión de más de 600,000 colaboradores en toda la República Mexicana, reconociendo a 290 organizaciones que han destacado por construir espacios seguros, inclusivos y confiables.

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¿Cuáles son las categorías y el enfoque de la evaluación?

El reconocimiento de este año agrupa a las empresas certificadas en cinco grandes categorías, dependiendo de su tamaño y estructura:

Menos de 50 colaboradores, con 75 posiciones.

De 50 a 500 colaboradores en el ámbito nacional, abarcando 80 posiciones.

De 50 a 500 colaboradores en la modalidad multinacional, con 60 posiciones.

De 500 a 5,000 colaboradores, reuniendo 60 posiciones.

Organizaciones con más de 5,000 colaboradores, destacando a 15 de ellas.

Todas las organizaciones fueron evaluadas mediante el algoritmo For ALL, una metodología diseñada para identificar culturas donde cada persona, sin importar su rol o condición, vive una experiencia equitativa. Esto se traduce en un impacto directo en la calidad de vida de los colaboradores, brindándoles seguridad financiera, bienestar físico y satisfacción en su día a día.

¿Qué distingue a las mejores organizaciones del resto?

Los datos muestran que las empresas reconocidas no solo ofrecen un buen ambiente, sino que cultivan un sentido de pertenencia muy fuerte. Según las estadísticas del ciclo 2025, el 91% de los colaboradores afirma que su lugar de trabajo es excelente y lo recomendaría a otros. Asimismo, un 95% asegura sentirse orgulloso de lo que logra la organización y considera su entorno físicamente seguro.

Otro punto clave es el propósito: el 88% de los empleados considera que su trabajo tiene un significado especial, yendo más allá de ser “solo un trabajo”. Renán González, CEO de Great Place To Work México, Caribe y Centroamérica, destacó que las organizaciones que construyen confianza crean mejores resultados de negocio y convierten su cultura en una ventaja competitiva real.

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¿Qué significa este listado para el futuro laboral?

Para los profesionales que buscan nuevos desafíos, este tipo de listados sirve como un referente para identificar dónde es posible crecer tanto personal como profesionalmente. Las cifras revelan que el 89% de los colaboradores desea permanecer en su organización a largo plazo, lo que demuestra una sólida cultura de confianza, colaboración y liderazgo ético.

Top 10 por categoría

De 10 a 49 colaboradores

KKAF SEGURIDAD VXT Capital Financiera Cualli Dolmen Joined SWEVEN ADVISOR GP AUTO Agder Entidad de Certificación Medina Consultores Think-e English Courses

De 50 a 500 Multinacional

Refresco Tequila Sauza Ingersoll Rand ACH Foods México Bluetab an IBM company ALCON Mazda de México Enable Global Diram Slalom

De 50 a 500 Nacional

CONTPAQi AVANZA SOLIDO Grupo FIASA Auditoría Superior del Estado de Chihuahua Roomie IT Services Finsus Cyberpuerta ZURICH CAPABILITY CENTER INDUSTRIAS TEBI Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua

De 501 a 5000

Fantasías Miguel SAP México Diestra Hoteles CISCO Monex Grupo Financiero CONMED Banco Base Más de 5,000 TE Connectivity Automotriz Empalme Medline Mexicali GRUPO AZOR

Más de 5,000