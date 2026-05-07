Perfumes para el Día de las Madres 2026: las fragancias, talleres y tendencias que están dominando en México / Carol Yepes

El perfume volvió a colocarse entre los regalos más buscados para el Día de las Madres en México, pero este 2026 la tendencia cambió de rumbo. Ya no se trata solo de comprar una fragancia famosa, sino de encontrar aromas personalizados, experiencias olfativas y perfumes con identidad propia.

La perfumería nicho, los aromas gourmand y los talleres para crear fragancias están creciendo en popularidad, especialmente en ciudades como Ciudad de México, donde cada vez más personas buscan regalos con valor emocional y experiencias distintas. De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, el Día de las Madres generará una derrama económica superior a los 94 mil millones de pesos este año, con perfumería y belleza entre los sectores más beneficiados.

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Perfumes elegantes y aromas “limpios”: lo que más buscan para regalar este 10 de mayo

Las tendencias de perfumería para 2026 muestran un cambio claro hacia fragancias sofisticadas, cálidas y menos invasivas. Medios especializados en moda y belleza reportan que las notas más buscadas son vainilla cremosa, pera, cacao, flor de azahar y almizcles suaves, conocidas como aromas “clean” o de sensación limpia.

También creció el interés por perfumes de autor y fragancias árabes, especialmente entre consumidores jóvenes que buscan opciones menos comerciales. Publicaciones europeas como S Moda de El País destacan que regalar perfume ahora se relaciona más con personalidad y memoria emocional que con lujo tradicional.

Experiencias olfativas en CDMX: talleres y lugares para crear perfumes

Una de las tendencias que más fuerza tomó este año son los talleres para diseñar perfumes personalizados. En zonas como Polanco y el Centro Histórico ya existen espacios especializados donde las personas pueden mezclar notas aromáticas, aprender sobre familias olfativas y crear fragancias propias.

Entre los sitios más conocidos aparece Atelier des Aromes Mx, en Polanco, que ofrece experiencias olfativas enfocadas en perfumería nicho y asesoría personalizada. Otro punto recurrente entre aficionados es Perfumeria Tacuba 13, considerado uno de los lugares históricos para conseguir esencias, materias primas y productos para fabricar perfumes artesanales.

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Los libros sobre perfumería que están ganando interés entre aficionados y creadores

El crecimiento de la cultura perfumera también impulsó las búsquedas de libros especializados sobre aromas y composición de fragancias. Uno de los títulos más recomendados por expertos sigue siendo Perfumes: The Guide, considerado una referencia moderna para entender perfumes comerciales y nicho.

Otros textos que mantienen popularidad son The Secret of Scent, enfocado en la ciencia detrás del olfato, y Essence and Alchemy, muy utilizado por personas interesadas en perfumería artesanal y aceites naturales.

Qué debes tomar en cuenta antes de regalar un perfume

Especialistas y consumidores coinciden en que comprar un perfume “a ciegas” sigue siendo uno de los errores más comunes. En foros y comunidades de belleza, muchas personas recomiendan fijarse primero en los aromas que ya utiliza la mamá, el tipo de clima donde vive y si prefiere perfumes frescos, dulces o intensos.

Otra tendencia fuerte para este Día de las Madres son los sets de descubrimiento, donde se incluyen miniaturas de distintas fragancias para que la persona elija su favorita. Esto ha ayudado a reducir compras fallidas y abrió la puerta a perfumes nicho y experiencias más personalizadas, una categoría que sigue creciendo tanto en México como a nivel internacional.