Catar y México: El diseño y la cultura como motores de la nueva economía para 2026

El 2026 no será solo un año marcado por la Copa Mundial de la FIFA; será el momento en que la cultura y el diseño se conviertan en el lenguaje oficial entre Catar y México. En un evento realizado este 27 de enero que contó con la presencia de su Excelencia Mohammed Al Kuwari, el diplomático Abdulaziz Al-Mulla, Fahad Al Obaidly y líderes creativos como la Chef Lipita Vidal, Emilio Cabrero y Andrea Cesarman, se presentó formalmente la iniciativa "Años de Cultura Qatar-México“, un programa que busca trascender las exhibiciones artísticas para generar un impacto real en la infraestructura, la economía y el tejido social de ambos países.

Esta colaboración nacional, lanzada originalmente en 2012 por Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, llega a México con la promesa de construir un legado que dure mucho más allá de un evento deportivo.

Ampliar

La cultura como infraestructura del futuro

Para Catar, el diseño no es un elemento meramente estético, sino un mecanismo estratégico para crear entornos habitables y sostenibles. Tras la transformación vivida por el Mundial de 2022, el país ha consolidado un ecosistema donde instituciones como Design Doha actúan como agencias de servicios de diseño, integrando el talento regional en proyectos de infraestructura pública y privada.

Este modelo busca ahora nutrirse de la vibrante escena mexicana. Durante la presentación, se destacó la importancia de vincular a las comunidades de diseñadores, arquitectos y artesanos para fomentar una “economía del conocimiento”. La intención es clara: que la creatividad local se traduzca en oportunidades de mercado globales.

México como invitado de honor en la escena global

Una de las noticias más relevantes para el sector creativo es el anuncio de México como país invitado para el Design Doha Prize 2026. Esta es una distinción inédita que permitirá a talentos mexicanos postularse para premios que incluyen:

Apoyo económico y profesional: Subvenciones de hasta QAR 200,000 (aprox. $55,000 USD) para desarrollar proyectos.

Mentores internacionales: Acceso a programas de capacitación en el prestigioso Vitra Campus en Alemania.

Visibilidad de mercado: Oportunidades de comercialización a través de Liberty London y exposición en plataformas globales de medios.

Valores compartidos: El legado de la hospitalidad y la mujer.

Ampliar

Más allá de los números y las inversiones (donde se proyecta que el sector del diseño en Catar aporte 7 mil millones de riales al PIB para 2030), el intercambio se basa en valores humanos. Los ponentes coincidieron en que tanto la cultura catarí como la mexicana colocan la hospitalidad en el centro de su identidad.

Asimismo, se rindió un homenaje al papel de la mujer como guardiana de la cultura y la gastronomía. Desde la cocina tradicional de Tabasco hasta el diseño de las icónicas tiendas beduinas, la energía femenina es reconocida como la fuerza que planifica y cuida el patrimonio de estas naciones.