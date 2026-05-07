10 de mayo: 10 regalos poco comúnes para el Día de las Madres que la sorprenderán

Mx - Regalos para el 10 de mayo que le puedes dar a tu mamá

Cada año el 10 de mayo o Día de las Madres es una de las festividades más importantes del año, por lo que si aún no decides qué regalarle a tu mamá, te dejamos un listado de 10 regalos para el 10 de mayo que seguro van a sorprender a tu mamá. Así que sigue leyendo para enterarte de las tendencias de este año y dejar a tu mamá con la boca abierta.

10 regalos para el 10 de mayo y sorprender a mamá

Si este 10 de mayo quieres salir de lo típico, las experiencias, actividades y regalos personalizados puédense una gran opción. Te dejamos algunas ideas de regalos que seguro le encantarán a tu mamá.

10 de mayo regalos: Experiencia creativa

Una clase de cerámica, pintura, velas artesanales, esoterismo y más se han convertido en regalos únicos y comunes, pues llegan a ser actividades que son poco convencionales y que seguramente te unirán con tu mamá en momentos clave.

Más allá del objeto final, la experiencia de aprender algo nuevo puede hacer que el regalo se vuelva memorable.

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10 de mayo regalos: Un kit para plantas o huerto en casa

Si tu mamá ama las plantas, seguro que un kit para cuidar sus flores, jardín o huerto le harán sacar una sonrisa. También, puedes comprarle la planta que siempre quiso, una maceta bonita o invitarla a elegir su favorita para hacer crecer su colección.

En CDMX existe el Jardín Botánico o Cuemanco, al sur de la capital que seguro harán que tu mamá sea muy feliz con ellas.

10 de mayo regalos: Audífonos o bocina

Si tu mamá es fangirl del K-pop, Chayanne o Carlos Rivera, unos audífonos o una bocina con buena potencia seguro le harán sacar una sonrisa pues, mientras hace sus cosas puede disfrutar de su música favorita, podcasts o hasta noticias.

Así que no lo pienses más y cómprale algo para que disfrute lo que más le gusta hacer.

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10 de mayo regalos: Una cata o experiencia gastronómica

En lugar de solo llevarla a comer, regalarle una experiencia completamente distinta puede traer brillo a su sonrisa. Y qué mejor que una cata de vino, café o chocolate para hacer que el 10 de mayo sea diferente de lo que se acostumbra.

Este tipo de actividades también se ha vuelto una tendencia no solo para que ellas disfruten, sino para pasar tiempo de calidad con mamá y reconocerla.

10 de mayo regalos: Una sesión de fotos familiar

A veces los regalos más valiosos no son cosas, sino recuerdos. Una sesión de fotos profesional puede convertirse en algo significativo que conserve durante años.

10 de mayo regalos: Día de spa

Sea en casa o en un lugar especializado, el autocuidado y el bienestar de las mamás es un lujo que no solo necesitan este día, sin embargo, también puede sacarlas de la rutina.

Checa costos, lugares confiables o incluso, kits para que después de hacer esta actividad, ella pueda hacerlo en casa. Así que toma en cuenta todo el skincare que utiliza a diario y regálale un día completo de relajación.

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10 de mayo regalos: Mini escapada sorpresa

Mamá siempre es esa persona que le gusta tener planes completos, sin embargo, si lo haces sorpresa seguro le va a encantar. Asegúrate de que sea un lugar que ella disfrute principalmente, por lo que el detalle será único y lo andará presumiendo a su alrededor.

10 de mayo regalos: Un libro y de edición especial

Si tu mamá ama leer, lo mejor será buscar a su autor o autora favorita, su línea editorial preferida y regalarle el libro que siempre quiso o que estaba esperando a salir. Este regalo para el 10 de mayo es único y seguro la hará sentirse amada y con atención, pues poner ojo a los detalles pequeños, es un acto de amor incomparable.

10 de mayo regalos: Cursos online de lo que siempre quiso aprender

Cursos de tecnología, historia, escritura, literatura, idiomas, tarot, velas y un sinfín de actividades que se ofrecen online, seguramente lo agradecerá. Presta atención y haz memoria para saber lo que realmente quiere tu mamá, pues ese regalo la hará sonreír y lo mejor, no durará solo un día.

10 de mayo regalos: Boletos para conciertos, teatros o experiencias

Muchas veces la emoción de esperar un evento se convierte en parte del regalo. Conciertos, obras de teatro o shows pueden hacer que el 10 de mayo se recuerde mucho más.

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Cada vez más personas buscan regalos que conecten emocionalmente y que se adapten a los gustos reales de mamá. La idea ya no es solo “dar algo”, sino crear experiencias, recuerdos o momentos que tengan significado.

Y justamente ahí es donde los regalos poco convencionales están ganando terreno este 10 de mayo.