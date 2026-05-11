Mujeres en México son víctimas de la pobreza de tiempo

La pobreza de tiempo impacta a mujeres en México que dedican hasta 25 horas más a trabajos no remunerados que los hombres / Ariel Skelley

México es uno de los países en los que las mujeres dedicamos más tiempo al trabajo de cuidados no remunerado, tareas del hogar, atención familiar, cuidados de mascotas, familiares, economía del hogar, etcétera, está más hacia las mujeres que en otros países incluso de América Latina, lo que les lleva a padecer la llamada Pobreza de tiempo, señalo la directora del Instituto del Propósito y Bienestar Integral, Rosalinda Ballesteros, quien afirmó que las políticas laborales tiene que reorientarse para vencer barreras de desigualdad entre hombres y mujeres.

De acuerdo con un estudio realizado a 24 mil trabajadoras de distintas empresas, Ballesteros detalló en entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus que tras la encuesta aplicada se pudo conocer que 3.4 de 5 mujeres indican un cansancio laboral que les impide tener un balance entre la vida laboral y personal, a diferencia de los hombres de los cuales 3.7 de cada 5 se dijo con tiempo y energía para hacer lo que les gusta y les resulta importante en su vida personal.

Trabajo no remunerado y desigualdad laboral

“Las mujeres en México dedicamos hasta 25 horas más a labores no remuneradas que los hombres”, señalo el estudio, por lo cual la directora del

que la directiva llamó a buscar ese balance en las horas que hombres y mujeres dedican a tareas de cuidado y en el espacio de trabajo, donde dijo “hay barreras no estructurales”, entre estos, “pedir más a las mujeres para poder dar un alto desempeño, sin recibir promociones o aumento de sueldo en la misma medida que los hombres”.

“Las mujeres tiene que trabajar tanto en la vida personal a reducir labores en la casa y reducir barreras para llegar a mejores puestos”.

Señaló que la penalización por maternizada sí existe, “los ingresos de las mujeres disminuyen cuando tiene un hijo. El mecanismo es no que se reduzca de facto, sino que es parte de las costumbres sociales, la reducción al acceso a promociones dentro de una organización”.

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Maternidad y acceso a mejores puestos

Señala que se asume que al ser mamá la mujer pedirá permisos para cuando su hijo enferme, salir a festivales, etcétera, por lo que “deciden no ponerla en cargos que requieren más responsabilidad, lo que pone fuera a las mujeres de estas posibilidades”.

Afirmo que desde el plano internacional con la OIT existe la búsqueda de conciliación de actividades laborales y de la vida personal, lo que se tiene que trabajar es en iniciativas como la que existen en países de Europa, como la elección de meses de permiso maternal que se puede decidir quién de los dos progenitores puede tomar esos tiempos. En México está determinado cuántos días son para hombres o para mujeres.

Por ello dijo, las empresas deben tener cuidado con esos sesgos y llegar a una igualdad.

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