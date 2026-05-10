Millones de madres sostienen la economía de México: Su trabajo no pagado equivale al 26% del PIB nacional

En pleno Día de las Madres, millones de mujeres en México celebran mientras otras sostienen una de las cargas laborales más pesadas y menos reconocidas del país: el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

El valor real de los cuidados: 8 billones de pesos

Cocinar, limpiar, cuidar hijos, atender adultos mayores y mantener funcionando los hogares mexicanos representa un valor económico cercano a los 8 billones de pesos anuales, equivalente a 26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo autónomo aunque este trabajo no recibe salario, se estima que las labores realizadas principalmente por madres mexicanas equivalen a alrededor de 44 pesos por hora.

La cifra surge al considerar que el valor anual del trabajo no remunerado de las mujeres alcanzó 82 mil 339 pesos por persona durante 2024, mientras que las madres destinan entre 35 y 38 horas semanales a tareas domésticas y de cuidados.

Las cifras evidencian además una marcada desigualdad de género. Tres de cada cuatro personas que realizan trabajo de cuidados en México son mujeres y, en su mayoría, madres.

Actualmente, México cuenta con más de 33.7 millones de mujeres entre 15 y 49 años, de las cuales 62.9 por ciento son madres, según datos del Inegi.

Informalidad y la “penalización por maternidad”

La precariedad también alcanza a quienes sí participan en el mercado laboral formal o informal.

Siete de cada 10 mujeres económicamente activas en México son madres, pero enfrentan condiciones laborales más adversas que las mujeres sin hijos.

Un 58 por ciento de las madres trabajan en la informalidad, frente a 50 por ciento de las mujeres sin hijos, situación que implica menores ingresos, falta de seguridad social y mayor incertidumbre laboral.

Además, muchas enfrentan dobles jornadas: empleo remunerado durante el día y trabajo doméstico al regresar a casa.

La llamada “penalización por maternidad” también impacta directamente en los ingresos.

¿Cuánto costaría contratar estos servicios?

Especialistas advierten que mientras más hijos tiene una mujer, mayores son las afectaciones económicas.

Las madres con cinco hijos o más perciben ingresos hasta 29 por ciento menores que las mujeres sin hijos.

El costo real de estas actividades también permite dimensionar la carga económica invisible que asumen millones de mujeres.

Contratar por separado servicios de limpieza, cocina y cuidado infantil podría representar gastos cercanos a 20 mil pesos mensuales por hogar.

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