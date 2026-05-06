Brote de sarampión en México: Suman 17 mil contagios y 40 muertes; los niños son los más afectados

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, informó que se contabilizan en México 17 mil 117 contagios confirmados de sarampión.

Panorama nacional de contagios

Tan solo en la Semana Epidemiológica no. 18 de 2026 se acumularon 72 casos probables y cinco confirmados.

En cuanto a las personas muertas, las autoridades sanitarias confirmaron 40 muertes acumuladas durante el periodo 2025-2026, distribuidas en 11 estados del país.

Chihuahua encabeza muertes

Chihuahua concentra el mayor número de fallecimientos con 21 casos, seguido de Jalisco con cinco; Ciudad de México y Zacatecas con tres cada uno; mientras que Durango suma dos.

También se reportaron defunciones en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Sonora, con un caso cada uno.

Además, Tlaxcala registró su primera defunción relacionada con la enfermedad.

Grupos vulnerables y tasa de incidencia

El grupo de edad con más contagios es el de menores de 1 a 4 años, con 2 mil 218 casos confirmados; seguido del grupo de 25 a 29 años con mil 971 y el de 5 a 9 años con mil 967.

La tasa de incidencia más elevada se presenta en menores de un año, con 83.36 casos por cada 100 mil habitantes, seguida por los grupos de 1 a 4 años y de 5 a 9 años, con tasas de 25.88 y 18.58, respectivamente.

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