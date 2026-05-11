Pedro Pascal protagoniza la película con 77% en Rotten Tomatoes que está sorprendiendo en HBO Max

Una película protagonizada por Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans se está convirtiendo en una de las más comentadas dentro de HBO Max gracias a su mezcla de romance, drama y comedia emocional.

Y no solo está dando de qué hablar entre el público pues, también logró un sólido 77% en Rotten Tomatoes, colocándose como una de las películas mejor recibidas recientemente dentro de la carrera de Dakota Johnson. Y si, estamos hablando de ‘Amores Materialistas’, que de acuerdo al sitio especializado Flixpatrol, ocupa el lugar 5 en HBO Max en todo el mundo. Así que sigue leyendo para todos los detalles de por qué es una cinta de las más criticadas.

¿De qué trata ‘Amores Materialistas’ con Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans?

‘Amores Materialistas’ es una película que sigue a una mujer que trabaja conectando parejas perfectas en el mundo moderno de las citas. Aunque su propia vida amorosa es mucho más complicada de lo que aparenta.

Todo cambia cuando se encuentra atrapada entre dos hombres completamente distintos: uno representa estabilidad y seguridad; el otro, una conexión emocional imposible de ignorar. A partir de ahí, la historia explora relaciones modernas, expectativas emocionales y el choque entre lo que creemos querer y lo que realmente sentimos.

Lejos de ser una comedia romántica tradicional, la película apuesta por diálogos más íntimos y conflictos emocionales que conectan con las relaciones actuales.

Mx - Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal en el set de 'Amores Materialistas' Ampliar

¿Por qué ‘Amores Materialistas’ comienza a considerarse una chick-flick actual?

En redes y entre críticos, gran parte de la conversación gira alrededor de Dakota Johnson. Muchos consideran que esta es una de sus interpretaciones más naturales y maduras hasta ahora, especialmente porque el personaje se aleja del típico papel romántico idealizado.

Además, la química entre el elenco principal ha sido uno de los puntos más comentados por la audiencia, especialmente por el contraste entre los personajes de Pedro Pascal y Chris Evans.

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‘Amores Materialistas’ conecta con el público por su reflexión emocional, protagonizada por Pedro Pascal

Aunque parece una comedia romántica moderna, la película está construida más como un drama emocional disfrazado de romance. Gran parte de la historia se sostiene en silencios, miradas incómodas y conversaciones pequeñas que revelan inseguridades reales sobre el amor actual, incluso entre los géneros que entran en la heteronormatividad.

Eso hace que se sienta más cercana al cine romántico de los años 2000 que a las comedias rápidas del streaming moderno. Y quizá por eso está conectando tanto porque no intenta vender una relación perfecta sino una historia emocionalmente creíble.