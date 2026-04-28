El documental falso de Charli XCX ‘The Moment’ llegará a HBO en esta fecha y se perfila para ser el falso documental más visto

Mx - El documental falso de Charli XCX, 'The Moment', llega a HBO en esta fecha

Charli XCX y su falso documental titulado ‘The Moment’, ha sido uno de los estrenos que han sido catalogados como joyitas cinematográficas en 2026. Tras su paso por festivales y cines, la película llegará al streaming a través de HBO Max próximamente. Así que si eres fan de los ‘mockumentaries’ o falsos documentales con un toque de irreverencia, te dejamos todos los detalles sobre este estreno.

¿De qué trata ‘The Moment’ el falso documental de Charli XCX?

Lejos de contar su historia real, la cinta presenta a Charli XCX interpretándose a sí misma en una versión ficticia. La trama sigue a una cantante en la cima del éxito que se prepara para su primera gran gira de estadios, mientras enfrenta la presión de la industria, decisiones creativas y una crisis personal.

Aunque parece un retrato íntimo, en realidad es un falso documental que mezcla escenas que simulan ser reales con una historia completamente construida. Este formato juega con el espectador, haciendo difícil distinguir qué es verdad y qué es ficción.

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¿Cuándo se estrena ‘The Moment’ en HBO Max?

El falso documental de Charli XCX ‘The Moment’, llega a la plataforma de streaming el próximo 29 de mayo de 2026. Así que si no la viste en las pantallas grandes, podrás disfrutarla en tu tv simplemente con la contratación de HBO Max.

¿Por qué causó tanta polémica ‘The Moment’?

Porque no se trata solo de una película convencional, The Moment funciona como un juego inteligente entre realidad y ficción: mezcla la cultura pop con una sátira directa a la industria, suma celebridades que se interpretan a sí mismas y aprovecha la obsesión actual por lo “auténtico” en redes sociales.

En ese contexto, donde todo parece espontáneo pero está cuidadosamente construido, la historia pone en duda lo que consumimos a diario y lanza una pregunta incómoda: ¿qué tan real es, en realidad, la imagen que vemos de nuestras estrellas favoritas?