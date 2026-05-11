Alerta por brote de Norovirus en crucero de Florida: Qué es, síntomas y diferencias con el Hantavirus

Hay más de 100 personas contagiadas por norovirus en el crucero que viaja por el Caribe.

Nuevamente, un crucero ha encendido las alarmas por lo que podría parecer una emergencia sanitaria, al reportar que más de 100 personas a bordo de una embarcación están infectadas de Norovirus. Ahora se trata del crucero Caribbean Princess, que zarpó desde Florida, Estados Unidos.

En las últimas semanas, el brote de Hantivirus que se propagó en el crucero MV Hondius, en Sudamérica, ha puesto al mundo en alerta. Ahora el crucero del Caribe ha llamado la atención por el alto número de casos que presentan Norovirus.

Según los reportes, la embarcación zarpó entre el 28 y 29 de abril desde Port Everglades en Florida y ya van 102 pasajeros y 13 tripulantes que presentan esta enfermedad, por lo que el personal del bote aumentó la “limpieza y desinfección”, aisló a las personas infectadas y consultó con las autoridades sanitarias sobre los procedimientos de “limpieza”.

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¿Qué es el Norovirus?

El norovirus es un virus extremadamente contagioso y la causa principal de gastroenteritis aguda en el mundo. A diferencia de otros patógenos, este virus es muy resistente, ya que puede resistir desinfectantes comunes y vivir en superficies durante días.

Síntomas y formas de contagio

Los síntomas del Norovirus suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición. Aunque la mayoría de las personas se recupera en un periodo de uno a tres días, el cuadro puede ser muy debilitante:

Vómito y diarrea explosiva: Son los signos más característicos.

Náuseas y dolor abdominal: Sensación de “retortijones” intensos.

Fiebre baja y dolor de cuerpo: Similar a una gripe leve, pero enfocada en el sistema digestivo.

¿Cómo se contagia? Principalmente por la vía fecal-oral. Esto ocurre al consumir alimentos o agua contaminados, tocar superficies infectadas y luego llevarse las manos a la boca, o por contacto directo con una persona enferma.

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¿Qué diferencias tiene con el Hantavirus?

A pesar de que ambos brotes surgieron en cruceros, el Norovirus y el Hantavirus no tienen ninguna relación y son virus totalmente distintos tanto en su origen, gravedad y forma de ataque.

Pues, mientras el norovirus causa gastroenteritis aguda que provoca vómito y diarrea, el hantavirus es una enfermedad respiratoria grave que dificulta la respiración. Y sobre todo, el norovirus es una enfermedad pasajera de bajo riesgo, mientras que el hantavirus puede ser mortal.