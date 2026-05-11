Investigan tragedia migrante tras hallar seis cuerpos dentro del vagón de un tren en Laredo cerca de la frontera con México

Las autoridades de Laredo, Texas, investigan el hallazgo de seis personas muertas dentro de un vagón de carga de Union Pacific localizado cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. El caso fue confirmado por el Departamento de Policía de Laredo y equipos de emergencia que acudieron a una estación ferroviaria ubicada en una zona remota de la ciudad durante la mañana del domingo 10 de mayo de 2026.

De acuerdo con información oficial proporcionada por el investigador Joe Baeza, portavoz de la policía local, un trabajador de la empresa ferroviaria Union Pacific descubrió los cuerpos dentro de uno de los vagones y dio aviso inmediato a las autoridades. Al llegar al lugar, elementos policiales y bomberos confirmaron que las seis personas ya no presentaban signos vitales.

6 people were found dead inside a Union Pacific boxcar on a train parked near Jim Young Way in Laredo, Texas, a known freight rail area close to the U.S.-Mexico border.



Laredo police: “”Six people were found dead inside a trailer box car Sunday afternoon on the city’s… pic.twitter.com/D2U43y2K9N — GeoTechWar (@geotechwar) May 11, 2026

¿Son migrantes las personas halladas sin vida en un tren en Laredo?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni su nacionalidad. Tampoco se ha determinado la causa oficial de muerte. La policía señaló que la investigación continúa abierta y que se realizarán peritajes y análisis forenses para esclarecer qué ocurrió dentro del vagón de carga.

Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes en el incidente. Además, indicaron que la zona donde ocurrió el hallazgo permanece bajo resguardo mientras agentes federales y estatales participan en las investigaciones.

La frontera entre México y EE.UU. es de las más peligrosas para migrantes

El caso ocurre en medio de antecedentes similares registrados cerca de la frontera entre México y Estados Unidos relacionados con migrantes transportados en condiciones extremas. Uno de los episodios más graves ocurrió en 2022, cuando 53 personas fueron encontradas muertas dentro de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, tras permanecer expuestas a altas temperaturas y sin ventilación adecuada.

Aunque las autoridades no han vinculado oficialmente el hallazgo en Laredo con tráfico de personas o migración irregular, la ubicación del incidente y las condiciones del caso han generado atención nacional en Estados Unidos.

Union Pacific no ha emitido información adicional sobre el incidente mientras continúan las investigaciones oficiales.