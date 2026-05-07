¿Es seguro viajar tras los casos de hantavirus? Esto dicen OMS y expertos sobre el riesgo real / Andyworks

Los recientes casos de hantavirus detectados en pasajeros de un crucero vinculado con Argentina han encendido alertas y sembrado dudas entre viajeros. La noticia generó preocupación por una posible propagación internacional, especialmente después de que autoridades sanitarias confirmaran investigaciones en varios países para rastrear contactos y posibles contagios.

Sin embargo, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) afirman que el riesgo para la población general sigue siendo bajo y no existen restricciones globales para viajar. La principal diferencia frente a otros brotes virales es que el hantavirus no se transmite fácilmente entre personas.

El episodio más reciente involucra al crucero MV Hondius, donde se investigan contagios relacionados con la variante Andes, detectada principalmente en Sudamérica. Expertos apuntan a que el origen habría ocurrido antes del embarque, mientras las autoridades sanitarias continúan el monitoreo epidemiológico.

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Qué dicen las autoridades sobre viajar tras el brote de hantavirus

La OMS señala que el hantavirus sigue siendo una enfermedad rara y asociada principalmente al contacto con roedores infectados o espacios contaminados con sus secreciones. Hasta ahora, no existe evidencia de transmisión masiva en aeropuertos, vuelos comerciales, hoteles o zonas urbanas.

Los CDC de Estados Unidos coinciden en que no hay motivos para cancelar viajes internacionales por este brote. Incluso tras los casos detectados en el crucero, el organismo mantiene las recomendaciones habituales enfocadas únicamente en prevención en áreas rurales o naturales con presencia de roedores.

Especialistas citados por medios internacionales como Reuters y Condé Nast Traveler explican que la cepa Andes sí puede transmitir contagios entre personas, pero únicamente en condiciones muy específicas de contacto estrecho y prolongado. No se comporta como virus respiratorios de rápida propagación.

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Dónde existe mayor riesgo de contagio de hantavirus

El riesgo más alto continúa concentrado en lugares cerrados o poco ventilados donde haya presencia de roedores. Autoridades sanitarias mencionan especialmente:

cabañas abandonadas,

graneros y bodegas,

campamentos,

refugios rurales,

y espacios con excremento o nidos de ratones.

Las investigaciones del brote reciente también reforzaron que los contagios suelen estar vinculados a exposición ambiental y no a actividades turísticas convencionales. Por ello, hoteles, cruceros, restaurantes o centros turísticos no son considerados focos habituales de transmisión.

En países como Argentina y Chile, donde históricamente se han documentado más casos de la variante Andes, las autoridades recomiendan medidas preventivas básicas para excursionistas y viajeros de naturaleza, especialmente en zonas boscosas o alejadas.

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Qué recomiendan OMS y CDC antes de viajar

Entre las recomendaciones oficiales para viajeros destacan acciones simples enfocadas en higiene y prevención ambiental. Las autoridades sugieren evitar contacto con roedores y no ingresar de inmediato a espacios cerrados que hayan permanecido mucho tiempo sin ventilación.

También se recomienda no barrer en seco lugares potencialmente contaminados, mantener alimentos protegidos y ventilar habitaciones, cabañas o bodegas antes de utilizarlas. Son medidas preventivas similares a las que desde hace años aplican excursionistas y trabajadores rurales en distintas regiones de América.

El contexto actual, según organismos internacionales, no representa una emergencia global de viaje. Aunque el hantavirus puede ser grave, los expertos insisten en que se trata de una enfermedad poco frecuente y con patrones de contagio muy distintos a los de epidemias respiratorias recientes.