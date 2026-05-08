Hantavirus: activan protocolo para evacuar pasajeros del MV Hondius|Video

Autoridades de Canarias informaron que los pasajeros del MV Hondius serán trasladados bajo un protocolo sanitario específico y afirman que no representan riesgo para la población. La operación contempla vuelos medicalizados para personas de 23 países. / Anadolu

Las autoridades de Canarias activaron el protocolo por Hantavirus en Tenerife para la evacuación de pasajeros del crucero MV Hondius y aseguraron que “no hay riesgo” para la población local.

Las zonas por las que transitarán los pasajeros estarán aisladas. No habrá contacto con la sociedad canaria, aseguró la coordinadora de Protección Civil, Virginia Barcones quien detalló el protocolo a implementarse el próximo domingo en Tenerife.

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Protocolo sanitario para pasajeros del MV Hondius

El barco seguirá su curso hacia Países Bajos con 30 tripulantes luego de la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius que afirman autoridades canarias “no son un riesgo para la población”, así lo dio a conocer este día en rueda de prensa el secretario de Estado de Sanidad de Canarias, Javier Padilla.

Por su parte, la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones dio a conocer el protocolo que se seguirá el próximo domingo cuando los turistas del MV Hondius lleguen a Tenerife, del que puntualizó que la solicitud de España está orientada a la repatriación por nacionalidad de 23 países a contar con aviones medicalizados y equipos de protección médica, acordados a nivel internacional por la probabilidad de que alguien presente síntoma.

En cuanto el avión esté listo para despegar solo así se dará luz verde para que los pasajeros sean trasladados del crucero al aeropuerto.

Asimismo, dijo que los autobuses estarían preparados para salir hacia el aeropuerto con quienes no presentan datos de contagio, irán directamente a la pista para el abordaje.

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Países coordinan vuelos y aislamiento en Tenerife

Detalló que Alemania, Francia, Grecia y Países Bajos, incluso Turquía podría unirse al vuelo francés. En el caso de Bélgica Irlanda Alemania y Suecia tienen disposición de acoger a sus connacionales, pero no tiene disponibilidad de medios aéreos, el mecanismo pone a disposición dos aviones de rescate europeos.

Los asintomáticos de Estados Unidos y Canadá serán recuperados por sus propias aeronaves.

“Las zonas que transitarán estarán aisladas. No habrá contacto con la sociedad canaria” aseguró la coordinadora de Protección Civil y aseguró que Países Bajos se hará cargo de la situación en general y del buque en particular.