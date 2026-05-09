No seremos cómplices de peligro sanitario para Canarias, Fernando Clavijo exige informes|Video

El presidente de Canaria, Fernando Clavijo exigió a las autoridades sanitarias informes científicos que garanticen seguridad al millón de habitantes que representa.

Luego de que las autoridades sanitarias de España encabezadas por la ministra de Sanidad Mónica García y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom llegaran a Tenerife para la espera y evacuación de pasajeros del crucero MV Hondius, identificado como punto de contagio de hantavirus, tras la activación de un sistema protocolario, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo se pronunció este sábado, señalando falta de diálogo con España y afirmando:

Nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra”. —

A través de un video en redes transmitió un video en el que lamentó “la falta de diálogo con el gobierno de España la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica” de el protocolo de evacuación de los pasajeros.

Y recalcó “al no tener ningún tipo de respuesta el gobierno de España de Canaria no va a autorizar el fondeo del buque mañana nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra”.

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#Canarias no autorizará mañana el fondeo del crucero MV Hondius.



Colaboración, sí. Solidaridad, también. Pero no a cualquier precio. No sin informes, no con imposiciones del Estado y no poniendo en peligro la seguridad sanitaria de los canarios. pic.twitter.com/zV7PvKISb4 — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) May 9, 2026

A Clavijo le preocupa no solo la seguridad sanitaria del millón de habitantes de Canaria sino también la visita del Papa León XIV programada dentro de cuatro semanas.

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Refirió que la evacuación podría haberse hecho en Cabo Verde en donde incluso habría ofrecido de ser necesario “fletar aviones para trasladar a los pasajeros que falten y poder trasladarlo y sacarlo el domingo”, considerando un operación de solo 12 horas con un avión militar, sin respuesta positiva.