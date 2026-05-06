Hantavirus en crucero: rastrean origen en Argentina y contagio antes de abordar

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que partió desde Argentina en marzo de 2026, dejó al menos tres personas muertas y entre siete y ocho contagios confirmados, según reportes de autoridades sanitarias europeas. A bordo viajaban cerca de 149 pasajeros, de los cuales más de un centenar permanecieron bajo observación médica tras activarse protocolos de aislamiento.

Los primeros casos graves se registraron semanas después del embarque, cuando un hombre de aproximadamente 70 años presentó síntomas compatibles con el virus y falleció. Días más tarde murió su pareja, lo que encendió alertas internacionales. La investigación epidemiológica se centró en determinar si el contagio ocurrió dentro del barco o antes del viaje.

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Hipótesis principal: infección en tierra firme en Ushuaia

Las indagatorias apuntan a que el origen del brote no está en el crucero, sino en una excursión previa en Ushuaia, Argentina, donde una pareja habría estado en contacto con un entorno contaminado por roedores. La hipótesis más sólida indica que el contagio ocurrió al inhalar partículas de orina o heces infectadas, una de las principales vías de transmisión del hantavirus, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Especialistas coinciden en que esa pareja habría abordado el barco ya infectada, convirtiéndose en el posible punto de entrada del virus. Aunque el hantavirus no suele transmitirse entre humanos, la variante involucrada, el virus Andes, sí tiene esa capacidad en condiciones específicas, lo que explicaría los contagios posteriores en espacios cerrados.

Virus Andes: la cepa que permite transmisión entre personas

El brote está vinculado al virus Andes (ANDV), una cepa endémica del sur de Sudamérica y la única conocida con potencial de transmisión persona a persona. Aun así, expertos subrayan que este tipo de contagio es poco frecuente y requiere contacto estrecho, lo que reduce significativamente el riesgo de propagación masiva.

Autoridades sanitarias y organismos como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) consideran que el brote está contenido. Argentina, particularmente la región de la Patagonia, mantiene antecedentes de circulación del virus, incluido el brote de 2018-2019 en Chubut, donde se documentó transmisión entre humanos.

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Síntomas, evolución y nivel de riesgo

El hantavirus puede iniciar con síntomas como fiebre, fatiga y malestar general, pero en casos graves evoluciona rápidamente hacia insuficiencia respiratoria y neumonía, con tasas de letalidad que pueden alcanzar hasta el 40% en brotes del virus Andes. Esta progresión acelerada explica la gravedad de los casos registrados en el crucero.