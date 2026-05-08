México alcanza los 22.7 millones de empleos registrados ante el IMSS

El empleo formal en México mantiene una tendencia de crecimiento sostenido al registrar, al cierre de abril de 2026, un total de 22 millones 748 mil 603 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El empleo formal en México mantiene crecimiento sostenido; abril registra más de 22.7 millones de puestos afiliados al IMSS. pic.twitter.com/3ufAx5u3Zi — STPS México (@STPS_mx) May 8, 2026

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¿Cuántos empleos formales se han generado en 2026?

De acuerdo con la dependencia federal, se trata de la cifra más alta para un mes de abril y la tercera mayor desde que existe registro, lo que refleja el fortalecimiento del mercado laboral en el país.

Tan solo durante abril se generaron 23 mil 923 nuevos empleos formales respecto al mes anterior, mientras que en el acumulado de los primeros cuatro meses del año se han creado 231 mil 527 plazas laborales.

La STPS destacó que el 85.4 por ciento de los empleos generados en 2026 corresponden a puestos permanentes, indicador que evidencia mayor estabilidad laboral para las y los trabajadores mexicanos.

En comparación anual, el empleo formal creció en 330 mil 935 puestos, equivalente a una tasa de 1.5 por ciento.

🎙️Hoy en la #MañaneraDelPueblo, la presidenta @Claudiashein informó que al 30 de abril se registró un incremento mensual de 23 mil 923 puestos de trabajo afiliados a @Tu_IMSS.



📈Con ello la afiliación total alcanzó los 22 millones 748 mil 603 puestos de trabajo, siendo la cifra… pic.twitter.com/KOfLSy8bIn — Zoé Robledo (@zoerobledo) May 8, 2026

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¿Qué sectores registraron mayor crecimiento laboral?

Los sectores económicos con mayor dinamismo fueron comunicaciones y transportes, con un crecimiento anual de 10.9 por ciento; comercio, con 3.1 por ciento; y servicios para empresas, con 2.1 por ciento.

Asimismo, entidades como Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo reportaron incrementos superiores al 2.5 por ciento anual en generación de empleo formal.

La dependencia federal señaló que estas cifras coinciden con la disminución sostenida de la tasa de desocupación en México, que pasó de 2.7 por ciento en enero a 2.4 por ciento en marzo, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

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¿Cómo evolucionó el salario promedio ante el IMSS?

En materia salarial, el salario base de cotización promedio alcanzó los 664.5 pesos diarios, considerado el nivel más alto registrado para cualquier mes desde que se tiene información. Esto representa un aumento nominal anual de 6.9 por ciento.

La STPS también resaltó los avances de la reforma laboral para personas trabajadoras de plataformas digitales, mediante la cual más de 1.7 millones de personas han sido beneficiadas y más de 159 mil ya cuentan con acceso integral a la seguridad social a través del IMSS.

La Secretaría del Trabajo reiteró su compromiso con la generación de empleo digno, formal y con derechos para las y los trabajadores del país.

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