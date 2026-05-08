¿Te dedicas al hogar? No descuides tu Afore y tu jubilación futura

Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de Vinculación en AMAFORE comparte algunas recomendaciones para las mujeres que han decidido dedicarse al hogar y a la crianza de sus hijos para llegar a la jubilación con una buena pensión. / Giulio Fornasar

“El empleo formal no está siendo compatible con la vida de las mujeres que se dedican al hogar” y a la crianza de sus hijos, necesitamos compensar esta parte, reconoció la vicepresidenta de Vinculación en AMAFORE, Nieves Lanzagorta, quien consideró que para llegar a la edad de retiro con una buena pensión es necesario de inicio un buen arreglo familiar.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, Nieves Lanzagorta detalló que un arreglo familiar para quien decida hacerse cargo de casa e hijos “es válido, pero este acuerdo debe considerar el futuro”, pues señaló que muchas mujeres están llegando a la edad de jubilación, incluso separadas de la pareja con la que llegaron al acuerdo familiar, es decir en condiciones distintas y dispares.

¿Por qué el retiro es un desafío mayor para las mujeres?



Factores de la brecha:

- Mayor Longevidad.

- Brecha Salarial.

- Intermitencia Laboral.



"Además tenemos menos ahorros, porque trabajamos formalmente muchos menos años y cuando lo hacemos ganamos menos (...) El empleo… pic.twitter.com/q479A2Xmv7 — W Radio México (@WRADIOMexico) May 8, 2026

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Por ello recomendó que “dentro de la manutención familiar se debe considerar una contribución para el ahorro de la persona que dejó el trabajo formal, que en la mayoría de las ocasiones es la mujer”.

Reconoció que muchas mujeres dejan el empleo formal, pero inician algún emprendimiento o consultorías, servicios, algún trabajo por vía informal que debe ser considerado serio, por ser parte del ingreso familiar y debe ser valorado en su crecimiento y en destinar una parte para su Afore,

Recordó que, al hacer la declaración ante el SAT, hay devolución de todo lo que es deducible incluso de lo que se ahorra para el retiro, algo que dijo “se debe aprovechar”.

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Otra de las recomendaciones de la especialista, es el esquema llamado Gana ahorro, que está en la aplicación de Afore Móvil, llamado ahorro con beneficios, que te permite ahorrar en el consumo de ciertos productos o servicios, entre ellas, tarjetas de videojuegos, cine, recarga a celular, entre otros, los que enviarán una pequeña parte del consumo a tu Afore para que el retiro mejore.

El esquema de trabajadores independientes o del hogar, son modalidades del IMSS para que las mujeres en esta situación sigan teniendo acceso al servicio, la contribución a la Afore y alcanzar el derecho a tener una pensión al llegar a la edad de jubilación, por lo que es recomendable estar dado de alta en el IMSS para tener plenitud de derechos y seguir sumando semanas.

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