¿Por qué se celebra el 10 de mayo? Origen del Día de las Madres en México

El 10 de mayo es una de las fechas más importantes en México. Getty Images

El Día de las Madres es una de las celebraciones más importantes en México y se conmemora cada 10 de mayo. Esta fecha tiene un profundo significado social y cultural, ya que reconoce el papel fundamental de las madres en la familia y la sociedad.

De acuerdo con registros históricos y datos difundidos por instituciones culturales del Gobierno de México, la celebración del Día de las Madres en el país comenzó en 1922. Fue impulsada por el periodista Rafael Alducin, director del periódico Excélsior, quien promovió la idea de dedicar un día especial para honrar a las madres mexicanas.

La iniciativa tuvo respaldo de la Secretaría de Educación Pública y de diversas organizaciones sociales, lo que permitió que la fecha se institucionalizara rápidamente en todo el país. Desde entonces, el 10 de mayo se mantiene como una fecha fija, a diferencia de otros países donde la celebración cambia cada año.

¿Cuál es el origen internacional?

El Día de las Madres tiene antecedentes internacionales. En Estados Unidos, la activista Anna Jarvis promovió esta conmemoración a principios del siglo XX para honrar a su madre. En 1914, el presidente Woodrow Wilson declaró oficialmente el segundo domingo de mayo como el Día de las Madres en ese país.

Esta iniciativa influyó en otras naciones, incluido México, donde se adaptó la celebración con características propias y un fuerte arraigo cultural.

¿Qué significa el Día de las Madres?

Según instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), esta fecha no solo es un momento de celebración, sino también de reflexión sobre el papel de las madres en la construcción de la sociedad.

En México, es común festejar con reuniones familiares, música, flores y actividades escolares, además de reconocer el trabajo y la dedicación de millones de mujeres.

Una tradición vigente

A más de un siglo de su origen, el Día de las Madres sigue siendo una de las fechas más significativas en el calendario nacional. Su permanencia refleja la importancia de la familia en la cultura mexicana y el reconocimiento constante hacia quienes desempeñan el papel de madres.

El 10 de mayo no solo es una celebración, es una tradición que continúa fortaleciendo los lazos sociales y culturales en México.