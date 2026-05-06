10 de mayo en CDMX: Planes para celebrar el Día de las Madres este 2026 y darle una experiencia única a mamá

El 10 de mayo está a la vuelta de la esquina y, si aún no sabes cómo celebrarlo, la Ciudad de México tiene opciones para todos los gustos. Desde experiencias culturales hasta escapadas gastronómicas, hay planes ideales para consentir a mamá sin salir de la ciudad.

Aquí te dejamos algunas ideas para armar un día especial, ya sea algo tranquilo o una celebración más completa.

Planes para el 10 de mayo en CDMX

El 10 de mayo en CDMX ofrece múltiples opciones para celebrar, desde museos y parques hasta restaurantes y espectáculos. La clave está en elegir un plan que se adapte a cada familia y disfrutar del tiempo juntos.

Día de las Madres en CDMX: Festival para mamás de perritos GRATIS

Si te sientes mamá de tu lomito como muchas otras chicas, puedes celebrar el Día de las Madres en ‘Dogsmom’, un festival para perritos sin costo en la capital.

Dónde: Wooftop Condesa

Hora: De 12PM a 18PM

Cuándo: 17 de mayo 2026

Así que es el momento ideal para que te la pases increíble en un mundo completamente pet friendly.

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Día de las Madres en CDMX: Orquídeas en el Franz Mayer

Las flores son el lenguaje universal para decirle a mamá qué tan importante es en la vida de todos, pero ojo que estas no son un arreglo floral común sino un arreglo floral que durará bastante tiempo y le recuerde a tu mamá qué tan crucial es en tu vida.

Esta es una expo-venta que reunirá a grandes productores y distribuidores nacionales. Así que te contamos cuándo será:

Dónde: Museo Franz Mayer

Hora: De 12PM a 4PM

Cuándo: Del 7 de mayo al 10 de mayo 2026

Recuerda que esta actividad tiene un costo del boleto general del museo el cual tiene un precio de $130 y para estudiantes y adultos mayores $75.

Día de las Madres: Concierto de Lucero en la G.A.M

La cantante Lucero se presentará con un concierto para celebrar el Día de las Madres con todas ellas completamente GRATIS. Así que si quieres cantar “Cuéntame” o “Electricidad” o en su caso, llevar a tu mamá, lo podrás hacer en esta fecha:

Dónde: Alcaldía de la Explanada de la Gustavo A. Madero

Hora: A partir de las 5PM

Cuándo: 8 de mayo de 2026

Qué mejor plan que llevar a cantar a tu mamá, abuelita, tía o a quién sea con “La Novia de América”.

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Día de las Madres: Concierto en Parque La Mexicana

En el anfiteatro del Parque la Mexicana se convertirá en escenario este 10 de mayo con un concierto al aire libre. Esta opción es completamente GRATUITA para que todas las mamás puedan disfrutar de un momento de tranquilidad con su música favorita.