Indignación por ajuste escolar: señalan que SEP prioriza Mundial sobre educación

La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio provocó críticas y rechazo entre organizaciones magisteriales y de padres de familia, quienes consideran que la medida afectará el aprendizaje de millones de estudiantes.

#ComunicadoUPN | La Universidad Pedagógica Nacional rechaza la actuación desmedida de la UNDMO ocurrida el pasado 7 de mayo en inmediaciones de la calle 72. #Tarifadiferencialya pic.twitter.com/8xXELsMStx — UPedagógicaNacional (@comunidadUPN) May 8, 2026

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¿Por qué la SEP modificó el calendario escolar?

La modificación al calendario escolar fue anunciada por las autoridades federales bajo el argumento de proteger a alumnos y docentes ante las altas temperaturas registradas en el país, además de facilitar la organización del Mundial de Futbol 2026, cuya inauguración será en la Ciudad de México.

Sin embargo, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca aseguró que la decisión responde más a intereses económicos, comerciales y mediáticos relacionados con el evento deportivo que a las verdaderas necesidades del sistema educativo.

El magisterio disidente señaló que nunca antes se había reducido el calendario escolar por circunstancias similares y acusó al Gobierno federal de ignorar las carencias que enfrentan miles de escuelas públicas en el país.

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¿Qué opinan padres de familia sobre el recorte de clases?

Por su parte, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) calificó la medida como un “grave error”, al considerar que México atraviesa una crisis de rezago educativo que podría agravarse con menos semanas de clases.

La organización advirtió que el recorte representará entre cinco y siete semanas menos de actividades escolares para estudiantes que ya presentan dificultades en áreas como lectura, matemáticas y comprensión.

Muy lamentable que @SEP_mx cancele ciclo escolar 25-26. Afectando a #niños y #maestros de México. pic.twitter.com/7vx57q3MkM — UNIÓN NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA (UNPF) (@SomosUNPF) May 8, 2026

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¿Cómo quedará el próximo ciclo escolar?

Además, cuestionó que un evento deportivo sea utilizado como argumento para modificar el calendario académico nacional, cuando el Mundial tendrá actividades concentradas únicamente en algunas ciudades sede.

De acuerdo con la SEP, la medida aplicará para escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior en todo el país. Las actividades administrativas concluirán el 12 de junio y el próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto.

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