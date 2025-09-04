¡Nuevo día feriado! Anuncian día de asueto el próximo año por el Mundial de 2026

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció recientemente que para garantizar que la población pueda disfrutar del Mundial 2026, se agregará un día feriado solamente el próximo año. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Nuevo día feriado por el Mundial 2026

Así como lo lees, Brugada, anunció que para que toda la población de la capital pueda disfrutar sin problema alguno de la inauguración del Mundial 2026, ese día será feriado.

El día tan esperado se acerca, por lo que se llevará a cabo el próximo 11 de junio al 19 de julio de 2026, iniciando en México y concluyendo en Canadá. Es importante mencionar que de los 104 partidos que habrá en la Copa del Mundo, sólo 13 se jugarán en el país.

Recuerda que el jueves 11 de junio de 2026 será el día feriado, todo para que disfrutes de la inauguración del Mundial 2026 que tendrá lugar en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Mundial 2026 / NurPhoto Ampliar

¿Qué más se sabe sobre el Mundial 2026?

Este Mundial 2026 es histórico, pues es la primera vez que se eligen tres destinos para ser sede de un evento de tal tipo. Además, algo muy especial para México es que el primer país en que se celebrá por tercera ocasión la copa del mundo (19070, 1986 y 2026 próximamente).

El Mundial 2026 es un evento que tiene orígenes desde los 30s y es la competencia más famosa e importante de fútbol. La primera edición se jugó en Uruguay.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Mundial 2026: México prepara monedas conmemorativas para la copa del mundo 2026