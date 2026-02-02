Inicia semestre 2026-2 en la UNAM con regreso de miles de estudiantes|Video

A partir de este martes 3 de febrero miles de estudiantes de la UNAM retornan a sus actividades en el nuevo semestre 2026-2. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Tras el periodo vacacional de invierno, este martes 3 de febrero la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará inicio al inicio semestre UNAM 2026-2, lo que representa el regreso de miles de estudiantes a Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y a los distintos estados del país donde la Máxima Casa de Estudios tiene presencia.

Aunque la mayoría de los alumnos retomarán actividades este martes en facultades, escuelas nacionales y unidades multidisciplinarias, desde el pasado 5 de enero los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria reanudaron clases, las cuales concluirán el 24 de abril de 2026. En esa misma fecha también regresaron a labores el personal administrativo y académico, por lo que oficinas de servicios escolares, bibliotecas y trámites presenciales ya operan con normalidad.

¿Cuántos estudiantes inician clases en el semestre 2026-2 de la UNAM?

Con el arranque del ciclo escolar, comenzarán clases mil 900 alumnos de iniciación universitaria, 234 de licenciatura, 4 mil de especialidad, 13 mil de especialidades médicas, 6 mil 900 de maestría y 4 mil 200 de doctorado.

Además, se integran 4 mil 941 estudiantes de primer ingreso a las licenciaturas del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en 35 opciones educativas.

El calendario oficial de la UNAM marca los próximos días de asueto, así como de las diversas actividades educativas. Ampliar

¿Qué días se suspenderán clases en la UNAM durante 2026?

Aunque el regreso a clases apenas comienza, el calendario escolar contempla suspensiones de actividades los días 16 de marzo, 1 de mayo, 10 de mayo y 15 de mayo, fechas que permitirán breves periodos de descanso para la comunidad universitaria.

Tras un largo periodo vacacional, estudiantes, docentes y personal administrativo confían en que este inicio semestre UNAM 2026 sea más tranquilo, luego de un 2025 marcado por amenazas de bomba, paros y toma de instalaciones por grupos encapuchados.

