Inicia semestre 2026-2 en la UNAM con regreso de miles de estudiantes|Video
Este martes 3 de febrero marca el inicio del semestre UNAM 2026-2, con el regreso de miles de estudiantes a Ciudad Universitaria y planteles del país.
Tras el periodo vacacional de invierno, este martes 3 de febrero la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará inicio al inicio semestre UNAM 2026-2, lo que representa el regreso de miles de estudiantes a Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y a los distintos estados del país donde la Máxima Casa de Estudios tiene presencia.
Aunque la mayoría de los alumnos retomarán actividades este martes en facultades, escuelas nacionales y unidades multidisciplinarias, desde el pasado 5 de enero los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria reanudaron clases, las cuales concluirán el 24 de abril de 2026. En esa misma fecha también regresaron a labores el personal administrativo y académico, por lo que oficinas de servicios escolares, bibliotecas y trámites presenciales ya operan con normalidad.
TE PUEDE INTERESAR: Convocatoria licenciatura UNAM 2026: Las 15 carreras que piden más aciertos y podrían dejarte sin lugar
¿Cuántos estudiantes inician clases en el semestre 2026-2 de la UNAM?
Con el arranque del ciclo escolar, comenzarán clases mil 900 alumnos de iniciación universitaria, 234 de licenciatura, 4 mil de especialidad, 13 mil de especialidades médicas, 6 mil 900 de maestría y 4 mil 200 de doctorado.
Además, se integran 4 mil 941 estudiantes de primer ingreso a las licenciaturas del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en 35 opciones educativas.
¿Qué días se suspenderán clases en la UNAM durante 2026?
Aunque el regreso a clases apenas comienza, el calendario escolar contempla suspensiones de actividades los días 16 de marzo, 1 de mayo, 10 de mayo y 15 de mayo, fechas que permitirán breves periodos de descanso para la comunidad universitaria.
Tras un largo periodo vacacional, estudiantes, docentes y personal administrativo confían en que este inicio semestre UNAM 2026 sea más tranquilo, luego de un 2025 marcado por amenazas de bomba, paros y toma de instalaciones por grupos encapuchados.
ahz.