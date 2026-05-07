Hoy No Circula 7 de mayo: ¿Qué autos descansan este jueves en CDMX y Edomex? / ©fitopardo

Estamos a un paso del fin de semana y, para que tu jornada transcurra sin multas ni visitas al corralón, es vital revisar el calendario del programa Hoy No Circula. Recuerda que durante mayo, la radiación solar es sumamente intensa, lo que facilita la acumulación de contaminantes; cumplir con la normativa es una tarea de todos para mantener el aire limpio.

El programa opera de manera regular de las 5:00 a las 22:00 horas. Toma nota de quiénes deben quedarse en casa hoy.

¿Qué autos NO circulan este jueves 7 de mayo de 2026?

Según los lineamientos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular sin restricciones?

Los vehículos exentos de la medida, que pueden transitar libremente por la Zona Metropolitana, son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

Si decides ignorar la restricción, podrías recibir una sanción económica que va de las 20 a las 30 UMA. Para este año, esto representa un costo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al depósito vehicular y el tiempo que pierdas en trámites administrativos.