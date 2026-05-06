Inauguran Puente Nichupté en Cancún: Conexión, horarios, costo, reglas y funcionamiento
Esta obra se convirtió en el segundo puente más largo de América Latina sobre un cuerpo de agua
Este 6 de mayo, el Puente Nichupté se abrió oficialmente a la circulación y aquí te contamos todos los detalles sobre esta obra que representa un gran paso a la movilidad de Cancún.
El Puente Nichupté mide 11.2 km, lo que lo convierte en el segundo puente más largo de América Latina sobre un cuerpo de agua. Con su creación, se estima una reducción de tiempo que iba de traslados de hasta una hora a 10 minutos.
La obra conecta directamente la zona urbana y habitacional de Cancún (Av. Colosio) con la zona hotelera (Bulevar Kukulcán), atravesando la laguna de Nichupté.
Horarios y costo del Puente Nichupté
Para poder circular sobre esta obra se deben respetar los horarios que han establecido:
En primera estancia, el puente operará diariamente de 4:30 de la madrugada a 12:00 de la noche, para continuar con detalles de mantenimiento y a partir del 25 de mayo, el horario se extenderá hasta la 1:00 de la mañana.
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El puente no aplicará cobro de peaje, por lo que su uso será totalmente gratuito.
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Reglas y funcionamiento del puente
La primera regla que debes tomar en cuenta es que esta vialidad solo podrá circularse con un límite de velocidad establecido en 60 kilómetros por hora en todo el trayecto.
Cuenta con un carril reversible inteligente que se adaptará al flujo vehicular con base a horarios establecidos:
- Por la mañana y hasta las 4 de la tarde, el flujo de dos carriles será con dirección a la Zona Hotelera y uno de salida.
- Después de las 4:30 de la tarde y hasta la medianoche, se invertirá el flujo, dos carriles se habilitan de salida hacia el centro de la ciudad, mientras que uno queda hacia la zona hotelera de Cancún.