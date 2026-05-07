Apoyo de vivienda para jóvenes de 20 años 2026: Requisitos de Mi Primera Renta en Jalisco
Checa aquí todo lo que necesitas para registrarte a Mi Primera Renta en Jalisco y los detalles sobre este apoyo de vivienda para jóvenes de 20 y hasta 24 años en 2026
Independizarse en ciudades como Guadalajara o Zapopan es un reto enorme y que el costo del alquiler puede frenar tus planes. Por ello, el Gobierno de Jalisco activó este programa que otorga $2,500 pesos mensuales durante un semestre. Y si buscas este apoyo de vivienda para jóvenes de 20 años 2026, aquí te decimos cuáles son los requisitos de Mi Primera Renta en Jalisco.
¿Quiénes se pueden registrar a Mi Primera Renta en Jalisco 2026?
Quienes se pueden registrar al programa de Mi Primera Renta en Jalisco 2026 son los jóvenes que cumplan estrictamente con este perfil:
- Tener entre 20 y 24 años cumplidos al momento del registro.
- Residir en los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga o San Pedro Tlaquepaque.
- No ser dueños de una propiedad ni recibir otros apoyos gubernamentales para vivienda.
- Tener un contrato de arrendamiento vigente en los municipios participantes.
- Comprobar ingresos mensuales que no superen los 2 salarios mínimos o presentar una declaración formal de ingresos.
¿Qué necesito para registrarme a Mi Primera Renta en Jalisco 2026?
Para registrarte a Mi Primera Renta en Jalisco 2026, debes tener listos y escaneados los siguientes requisitos:
- CURP (en su formato más reciente).
- Identificación oficial vigente con fotografía.
- Contrato de arrendamiento registrado ante el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) o, en su defecto, contar con el CFDI (comprobante fiscal) que avale el pago de la renta.
- Comprobante de ingresos: Puede ser tu nómina o una carta laboral. Si trabajas por tu cuenta, entrega una declaración de ingresos por escrito bajo protesta de decir verdad.
- Cuenta Bancaria: Debe estar a nombre del solicitante y permitir servicios electrónicos. Si tienes la Tarjeta Única Jalisco, esta te sirve perfectamente.
- Carta de Exclusividad: Un escrito libre donde manifiestes que no recibes otro apoyo de vivienda.
¿Cómo me registro a Mi Primera Renta en Jalisco 2026?
Para realizar el registro a Mi Primera Renta en Jalisco 2026, debes hacer primero un trámite de validación:
- Ingresa a https://panel-miprimerarenta.jalisco.gob.mx/public/registro
- Captura tu fecha de nacimiento, municipio, ingreso mensual y confirma que tienes contrato vigente y cuenta bancaria.
- Revisa tu bandeja de entrada y confirma tu dirección para activar el acceso.
- Una vez validado, selecciona la opción “Iniciar expediente digital”.
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