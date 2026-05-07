Apoyo de vivienda para jóvenes de 20 años 2026: Requisitos de Mi Primera Renta en Jalisco

El Gobierno de Jalisco abrió el registro al programa de Mi Primera Renta 2026 para jóvenes de 20 y hasta 24 años para recibir un apoyo mensual de 2, 500 pesos durante un semestre.

Independizarse en ciudades como Guadalajara o Zapopan es un reto enorme y que el costo del alquiler puede frenar tus planes. Por ello, el Gobierno de Jalisco activó este programa que otorga $2,500 pesos mensuales durante un semestre. Y si buscas este apoyo de vivienda para jóvenes de 20 años 2026, aquí te decimos cuáles son los requisitos de Mi Primera Renta en Jalisco.

¿Quiénes se pueden registrar a Mi Primera Renta en Jalisco 2026?

Quienes se pueden registrar al programa de Mi Primera Renta en Jalisco 2026 son los jóvenes que cumplan estrictamente con este perfil:

Tener entre 20 y 24 años cumplidos al momento del registro.

Residir en los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga o San Pedro Tlaquepaque.

No ser dueños de una propiedad ni recibir otros apoyos gubernamentales para vivienda.

Tener un contrato de arrendamiento vigente en los municipios participantes.

Comprobar ingresos mensuales que no superen los 2 salarios mínimos o presentar una declaración formal de ingresos.

¿Qué necesito para registrarme a Mi Primera Renta en Jalisco 2026?

Para registrarte a Mi Primera Renta en Jalisco 2026, debes tener listos y escaneados los siguientes requisitos:

CURP (en su formato más reciente).

(en su formato más reciente). Identificación oficial vigente con fotografía.

vigente con fotografía. Contrato de arrendamiento registrado ante el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) o, en su defecto, contar con el CFDI (comprobante fiscal) que avale el pago de la renta.

registrado ante el o, en su defecto, contar con el (comprobante fiscal) que avale el pago de la renta. Comprobante de ingresos : Puede ser tu nómina o una carta laboral. Si trabajas por tu cuenta, entrega una declaración de ingresos por escrito bajo protesta de decir verdad.

: Puede ser tu nómina o una carta laboral. Si trabajas por tu cuenta, entrega una por escrito bajo protesta de decir verdad. Cuenta Bancaria : Debe estar a nombre del solicitante y permitir servicios electrónicos. Si tienes la Tarjeta Única Jalisco , esta te sirve perfectamente.

: Debe estar a nombre del solicitante y permitir servicios electrónicos. Si tienes la , esta te sirve perfectamente. Carta de Exclusividad: Un escrito libre donde manifiestes que no recibes otro apoyo de vivienda.

¿Cómo me registro a Mi Primera Renta en Jalisco 2026?

Para realizar el registro a Mi Primera Renta en Jalisco 2026, debes hacer primero un trámite de validación:

Ingresa a https://panel-miprimerarenta.jalisco.gob.mx/public/registro Captura tu fecha de nacimiento, municipio, ingreso mensual y confirma que tienes contrato vigente y cuenta bancaria. Revisa tu bandeja de entrada y confirma tu dirección para activar el acceso. Una vez validado, selecciona la opción “Iniciar expediente digital”.

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