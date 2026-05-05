Día de las Madres generará 94 mil millones de pesos en México

La celebración del Día de las Madres se perfila como uno de los motores económicos más importantes del año en México, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) organismo que estimó que este 10 de mayo generará una derrama económica cercana a los 94 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 7% respecto a 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Festejar a las madres costará más que el año pasado

¿Por qué el Día de las Madres impulsa la economía?

De acuerdo con la Concanaco, esta fecha se mantiene como la tercera con mayor impacto económico a nivel nacional, solo por debajo de las fiestas decembrinas y El Buen Fin, consolidándose como una oportunidad clave para el fortalecimiento del comercio formal y los negocios familiares.

Su presidente, Octavio de la Torre de Steffano, destacó que esta celebración no solo reconoce el papel de las madres en la sociedad, sino que también impulsa la economía desde lo local. Señaló que cada compra, desde flores y regalos hasta comidas y experiencias, contribuye a generar ingresos y mantener activa la economía de las comunidades.

📣 Comunicado | El Día de las Madres impulsará una derrama de 94 mil mdp en comercios, servicios y turismo



CONCANACO SERVYTUR México estimó que la celebración del 10 de mayo generará un crecimiento de 7% respecto a 2025, con un gasto promedio cercano a los 2,000 pesos por… pic.twitter.com/S4sTw3SiRC — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) May 5, 2026

¿Qué sectores se verán beneficiados?

Se prevé que alrededor de 4.8 millones de unidades económicas en sectores como restaurantes, florerías, tiendas de ropa, pastelerías, electrónicos y entretenimiento se vean beneficiadas. Además, el gasto promedio por persona alcanzará cerca de los 2 mil pesos, impulsado por la combinación de regalos tradicionales con experiencias como salidas a comer o viajes cortos.

¿Cuál es el impacto en el consumo local?

La Confederación hizo un llamado a la población a priorizar el consumo en negocios formales y locales, ya que esto fortalece el empleo, la recaudación y el crecimiento económico del país.

Ampliar

En México, más de 38 millones de mujeres son madres, de las cuales 11.5 millones son jefas de familia, lo que refleja su relevancia no solo en el ámbito social, sino también en el económico.

El organismo reiteró que celebrar el Día de las Madres con consumo responsable puede convertirse en una herramienta para impulsar el mercado interno y apoyar a las empresas familiares en todo el país.

Síguenos en Google News y encuentra más información